Jazz, pop d’autore e contaminazioni: nei club di via Mascarella notti da non perdere

Settimana ’blue feeling’ nei club di via Mascarella, epos creativo, contaminazioni jazz, ma anche galassie fluttuanti del pop d’autore, pacatamente world (ore 22). Si parte stasera in Cantina Bentivoglio con ’Beyond Category’, espressione con cui Ellington scolpì le qualità di Ella Fitzgerald, progetto con cui Lara Ferrari, voce degli Sugarpie and the Candymen e Michele Corcella (chitarra, loop) direttore d’orchestra e arrangiatore, omaggiano il Duca. Una tavolozza di colori, sobri e crepuscolari, confluiscono poi in ’La giusta distanza’, album che Riccardo Tesi, organettista e blasonato cantastorie propone domani al Bravo Caffè, dal jazz e dal folk alla canzone d’autore. Gli altri sono Francesco Savoretti alle percussioni etniche e Vieri Sturlini alle chitarre e voce. Con una curiosità di rilettura improvvisativa che non scade nel manierismo venerdì il virtuoso del sax Francesco Bearzatti sfoglia in Cantina Bentivoglio ’Portrait of Tony’, progetto dedicato a Tony Scott, polistrumentista di origine siciliane. "Un puro – racconta il tenorista –_ che amava il jazz e i suoi sacerdoti e che mai avrebbe tradito Parker e Billie Holiday, amici per cui intercedeva presso i boss newyorkesi proprietari dei night". Divide il palco con Federico Casagrande (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria). Sipario, sabato, nel locale dei Bentivoglio con Elena Giardina in quartetto. Soulsinger, figlia d’arte – il padre Daniele ex prima tromba nell’orchestra del ’Pavarotti and Friends’ – a 17 anni stupì X Factor per l’interpretazione di ’Enough Is Enough’, hit firmata da Barbra Streisand e Donna Summer. L’accompagnano Bruno Farinelli alla batteria, Claudio Vignali al pianoforte e Pierluigi Mingotti al basso. Tra blues, jazz, soul e musica leggera italiana anni ’60.

g. a. t.