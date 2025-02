Jazz, pop e folk: notti eclettiche. Nei club la musica alza i toni

C’è un gran fervore jazzistico che avvolge il cuore dei live club: con una poliritmia granitica e costante, un timing perfetto e una curiosità di rilettura improvvisativa che non scade nel manierismo, questa settimana si accendono le luci su una schiera di protagonisti della music jazz-pop-rock e folk profondo dediti all’esecuzione di una bella messe di brani originali filtrati da suoni puliti, senza allontanarsi dai temi ’storici’.

Domani in Cantina Bentivoglio (ore 22) tocca a un quartetto di prima fascia che conta su Michele Polga al sax tenore, Thomas Fonnesbaek al contrabbasso (il preferito da Aaron Parks e Monthy Alexander), Enrico Pieranunzi, maestro degli 88 tasti che ha diviso il palco con Chet Baker e Lee Konitz e Mauro Beggio, batteria e composizione dalle linee sofisticate e spaziali. Venerdì è la volta dell’ Emiliano Pintori’s Organix, produzione della casa gelosamente blindata.

Sempre domani ma al Bravo Caffè (ore 22) i riflettori si accendono sul quartetto guidato da Antonio Onorato (chitarra) con Gianni D’Argenzio (sax), Angelo Farias (basso) e Mario De Paola (batteria). Compagno di ribalte di Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, Gerald Cannon ed Enrico Rava, 40 album pubblicati, Onorato è l’unico musicista al mondo a utilizzare la breath guitar (o chitarra a fiato), innestando su linguaggi jazz-rock gli stilemi armonico-melodici della tradizione napoletana fusi con quella medio-orientale e brasiliana, secondo uno stile terso che lambisce l’inedito. Ma l’ambito prevalente è senza compromessi afroamericano per un universo musicale "ingoiato – come lui stesso sottolinea – dall’onnivora potenza improvvisativa del jazz". Tra spezie di memorie tarantellesche e fughe saracene.

Venerdì tocca ai Fun Club che fanno musica anni ‘70-‘00, dai Kool & The Gang agli Chic, da Jamiroquai a Duffy, da Madonna a Michael Jackson. Sabato irrompe lo Street Life Quintet che ospita Kornelija Klim. Ma la musica in città è tanta e degna di attenzione. Così, è denso di suggestioni alte il week end del Camera Jazz & Music club dove venerdì si esibisce Sarah Jane Ghiotti Quartet e sabato The Quintet che suona il meglio di Cedar Walton.

Gian Aldo Traversi