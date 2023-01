Jerry Calà nel video di Gue

L’attore Jerry Calà è protagonista del videoclip pubblicato in questi giorni sui social network di Gue che in poche ore ha superando i 5 milioni di views su instagram. Jerry interpreta il ruolo del direttore del Grand Hotel Madreperla, ma in realtà porta lo spettatore in un viaggio su e giù per la scaletta del nuovo album di Guè. Nel video compaiono i più importanti artisti del rap, da Marracash a Mahamood, fino a Rkomi e Anna. "Quando Gué mi ha contattato proponendomi di realizzare questo trailer ho accettato subito, anche perché siamo fan uno dell’altro - ha detto Calà -. Abbiamo girato tutto in un giorno e il risultato è sorprendente. Mi sono divertito a stare in mezzo a questi giovani talenti ed è stato bello vedere che conoscevano tutti i miei film a memoria...".