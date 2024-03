Jessica Rossi inaugura i nuovi impianti sportivi

Festa dello sport domani a Crevalcore. A partire dalle 15, nel parco Armando Sarti, in via Caduti di via Fani, si terrà l’inaugurazione di nuovi impianti sportivi outdoor ma non solo. Vale a dire uno street skate park, un campo da basket all’aperto, un campo da beach volley ed un’area per spettacoli ed appuntamenti musicali. Eventi organizzati dalla vicina ‘Casa della musica’. Al taglio del nastro il sindaco Marco Martelli, Irene Priolo, vice presidente della Regione Emilia – Romagna ed un ospite d’eccezione: la crevalcorese Jessica Rossi atleta olimpionica nel tiro a volo. Saranno inoltre presenti Enrico Belinelli, referente del Coni dell’Emilia – Romagna, e Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano, nella veste di delegato allo Sport della Città metropolitana di Bologna.

Durante la festa, nella pista di ‘street skateboard’ si terrà la gara di best trick con la premiazione finale che vedrà presidente di giuria Marco Forni, skater crevalcorese. Mentre alle inaugurazioni dei campi di beach volley e basket prenderanno parte le associazioni sportive del territorio. A conclusione dell’evento merenda sportiva e musica.

"Appena ci insediammo, nel 2019, a guidare il Comune – dice Martelli – capimmo che finita la fase della ricostruzione post terremoto, se non lanciavamo nuovi progetti, potevamo rimanere indietro. E abbiamo deciso di investire nei luoghi dove si ritrovano i giovani. Dunque abbiamo preparato il progetto di riqualificazione del centro sportivo e abbiamo partecipato al ‘Bando sport periferie’ del 2020. Ed il bando si è aggiudicato il finanziamento di 700.000 euro, soldi che sono serviti al primo stralcio dell’intervento di riqualificazione, durato circa un anno, nell’ottica della completa riqualificazione del centro sportivo. In futuro cercheremo di partecipare ad altri bandi per la riqualificazione totale del nostro centro sportivo".

Pier Luigi Trombetta