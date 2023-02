Jethro Tull: "Inseguo ancora le possibilità"

di Pierfrancesco Pacoda

Dalla brughiera inglese, misterica, fiabesca, ai racconti di grande suggestione mitologica dei libri sacri della Bibbia. Dai club ultra sotterranei della Londra lisergica e ribelle degli anni 60 alla maestosità delle chiese. Un viaggio lungo molti decenni quello compiuto da Ian Anderson e dalla sua band, Jethro Tull, che arriva martedìo all’EuropAuditorium (la data è tutto esaurito) con i classici di un repertorio infinito mescolati con le canzoni del nuovo album, ’The Zealot Gene’.

Signor Anderson, l’ attenzione per i temi biblici è ancora alla base di un suo lavoro.

"Io sono un avido lettore di testi sacri, questo non significa una adesione totale alla cristianità o a qualche forma di misticismo. Mi piace pensare che lì, in quei libri la cui scrittura affonda nei tempi, ci siano parole di verità che possano aiutarci a orientarci in una società che gli anni del virus hanno reso ancora più disgregata. Cerco delle risposte, a volte le trovo. E, quando succede, voglio condividerle con gli altri attraverso l’unico linguaggio che conosco bene. Quello della musica".

Insomma, non una rilettura della Bibbia?

"Assolutamente. Non ne avrei le competenze e non sono uno studioso. Mi imbatto in pagine, in storie che evocano suggestioni, impressioni e le trasformo in canzoni, come quelle contenute nell’ultimo disco che suoneremo a Bologna insieme ai nostri brani più famosi, ’The Zealot Gene’".

Lei si considera un uomo di fede?

"Per nulla, non ho risposte, ma la religione mi aiuta a non smettere mai di farmi delle domande sul nostro essere al mondo, su quali finalità inseguiamo. E questo ha una forte influenza sulla mia creatività. Potrei dire che la religione, l’applicazione sui libri sacri è una delle ragioni che mi fa andare avanti nella mia carriera. Non ho certezze, ma inseguo le possibilità".

Un’influenza che ha accompagnato anche i suoi esordi. Erano anni di grande sperimentazione: gli Anni ’60 inglesi.

"Sperimentali, selvaggi e turbolenti. Ma li abbiamo attraversati bene, siamo sopravvissuti e arrivati ai Jethro Tull di oggi, con tanti musicisti che sono passati dal gruppo, ognuno portando con sé il ricordo di un’esperienza che sentiamo tangibile ogni volta che saliamo sul palco. La religione, anche allora, era per me un’importante forma di ispirazione, se pure in maniera non tradizionale".

Pensa a una canzone tra le più famose del gruppo, ’Christmas Song’?

"Si, è brano che fu incluso in un album del 1972, ‘Living in the Past’ e poi ripubblicata nel nostro ‘Christmas Album’ del 2003. In quel caso cercai di mettere di fronte la spiritualità di un ricorrenza centrale per la cristianità, il Natale, e la sua deriva consumistica. Senza moralismo, ripeto, non sono un devoto, ma queste contraddizioni diventarono la mia canzone di Natale. Io sono cresciuto in una società cristiana e forse è proprio la nostalgia per la festività, per il suo calore, per lo stare con la propria famiglia, a farmi sentire grato alla religione".

Una gratitudine che lei ricambia con i suoi concerti di beneficenza nelle chiese. Come quello che fece a Bologna...

"Sono stato nella vostra città per un concerto di Natale nel 2018 nella bellissima chiesa di San Salvatore, una iniziativa benefica a sostegno di una associazione che si occupa di assistenza e ricerca sulle demenze. Cerco di restituire a chi ne ha bisogno frammenti di vita attraverso l’arte che è per me la vita: la musica".