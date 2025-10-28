"Jimi Hendrix mi ha cambiato la vita"

Musicista e compositrice, stabilmente da anni ai vertici delle classifiche specializzate, come quella della prestigiosa rivista Downbeat che per quattro anni l’ha scelta come miglior chitarrista, l’americana Mary Halvorson arriva questa sera all’Unipol Auditorium (via Stalingrado, 37, ore 21.15). Per il suo concerto, uno dei più attesi del cartellone del Bologna Jazz Festival, sarà accompagnata dall’Amaryllis Sextet per presentare i brani del suo nuovo album, About Ghosts.

Signora Halvorson, c’è un musicista che le ha cambiato la vita?

"Sicuramente! L’ascolto, ero una adolescente e vivevo nell’area di Boston, dei dischi di Jimi Hendrix mi ha dato la rotta. Io suonavo il violino, vengo da una famiglia di appassionati di musica, studiavo la classica, ma quando mi sono immersa a casa nei dischi del grande chitarrista, per me è cambiato tutto. Ho messo da parte per sempre il violino e ho acquistato una chitarra Stratocaster".

Perché questa fascinazione così profondo per Hendrix?

"Nei suoi album c’era tutto quello che una me adolescente cercava. La continua sperimentazione, il desiderio di attraversare sempre i confini tra i generi, unito a un incredibile virtuosismo. E poi la torrenziale sensualità di una musica che sapeva avvolgerti con i ritmi misterici e poi conquistarti con la melodia".

La musica come libertà assoluta.

"Certo. Questo è l’obiettivo che, da allora ho inseguito e continuo a inseguire. E il jazz me lo permette, proprio per essere una struttura aperta, in movimento, che si trasforma, che ha bisogno, per vivere, della ricerca".

Una via alla ricerca che lei ha trovato grazie alla vicinanza con alcuni tra i grandi nomi del jazz contemporaneo.

"Devo tutto ai miei maestri, non solo quelli che scandivano, come Hendrix, le mie giornate nella cameretta della mia casa, ma anche chi mi ha accolta nelle sue classi. Su tutti, lo straordinario polistrumentista Antony Braxton, con il quale ho studiato e dal quale ho appreso come tenere in costante equilibrio il lirismo, che per me è importantissimo, e l’improvvisazione. Una collaborazione nata nelle aule del college dove ero una sua allieva e continuata con tantissime formazioni nelle quali abbiamo suonato insieme".

Anche Braxton ha fatto dell’indefinibile il suo segno riconoscibile.

"Sì, dalle performance in solo ai lavori per orchestra, Braxton mi ha indicato la strada dove le visioni differenti si intrecciano. Mantenendo un assoluto rigore compositivo, puoi incrociare il rock e il funk, la classica e la tradizione afroamericana. In questo per me è stato molto importante andare a vivere a New York, dove ho avuto la fortuna di conoscere, e di diventarne parte, una scena vivacissima: quella resa viva da artisti come John Zorn, Bill Frisell, Marc Ribot per i quali è la libertà l’unica fonte del fare musica".

Lei ha sottolineato inizialmente quanto Jimi Hendrix l’abbia suggestionata. E invece, c’è un concerto che ha lasciato una traccia dentro di lei?

"Anche in questo caso devo rispondere con un nome che non fa parte dell’ universo del jazz, gli Allman Brothers Band. Il loro è stato uno dei primi veri concerti, dopo quelli dei gruppi underground dei miei amici di Boston ai quali ho preso parte. Pura magia, un groviglio psichedelico di suoni che, mi piace pensare, è sempre presente nelle mie composizioni".