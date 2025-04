Jimmy Villotti show, l’omaggio al cinema con un documentario

Una momento di musica e cinema stasera alle 21 al Cinema Teatro Massarenti a Molinella. Sarà presentato, nell’ambito dell’edizione 2025 di Doc in tour ’Orchestra ritmica tangenziale e i suoi raccordi’, film documentario dell’autrice bolognese Enza Negroni dedicato a Jimmy Villotti che nella veste di direttore d’orchestra forma nei primi anni del 2000 un’orchestra anni ’50 con 10 musicisti, molti con mezzo secolo di attività alle spalle, dando vita all’Orchestra Ritmica Tangenziale e i suoi Raccordi. Alla proiezione saranno presenti l’autrice Enza Negroni, l’assessora alla Cultura di Molinella, Otella Zappi, e Natascia Mazza Villotti. Nel documentario Jimmy Villotti, il chitarrista celebrato da Paolo Conte in ’Jimmy ballando ballando’, si ritrova con alcuni vecchi amici, anche loro musicisti e orchestrali di lunga data (Celso Valli, Marzio Vincenzi), in una taverna anni ’70: l’occasione è una cena in onore di uno di loro, Marzio Vincenzi. Qui, tra un bicchiere di vino e un tortellino, i commensali si lasciano andare ai ricordi e raccontano aneddoti, dai quali fuoriesce un affresco dell’ambiente musicale bolognese ed emiliano tra gli anni ’50 e gli anni ’60.

Da questo archivio inedito nasce l’idea di realizzare un documentario che narra l’esperienza artistica di un gruppo di musicisti che, tra gli anni ’50 e l’inizio dei ’70, hanno fatto ballare e divertire intere generazioni nei ’dancing’ di tutta Italia e nel mondo. In quegli anni i musicisti iniziarono a fare le prime esperienze nelle orchestre dei night club in Emilia-Romagna. Alternando immagini di repertorio d’archivio inedito filmato dal 1999 al 2004, il racconto si snoda fra questa cena inedita del ’99 e spezzoni di concerti diretti da Villotti, coi brani che suonavano all’epoca con un montaggio realizzato nel 2023.

z. p.