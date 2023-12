Jo Squillo, ‘Pirata’ cult: "Ho anticipato i tempi"

Che data il 1984, quando uscì il film Pirata! Cult Movie di Paolo Ciaffi Ricagno. Bologna era il triangolo della new wave con Milano e Torino e sulle ceneri del punk (7778) erano germogliate tantissime direzioni creative, con un’accezione anche più avanguardista, in cui continuava a muoversi un’artista ribelle come Jo Squillo, che esordì con la band Kandeggina Gang e che poi continuò da sola, scrivendo 150 canzoni. La cantante e "artivista" che ha fatto tanta tv e che adora la moda, sarà alle 21 all’Auditorium DAMSLab per FuoriRuolo – Slittamenti creativi nel cinema italiano – per presentare il film – nella colonna sonora ci sono anche i Gaznevada – con il regista.

Come ricorda quel momento storico Jo Squillo?

"Il film uscì nel 1984 ma girammo per tutto il 1983 e quel lavoro rappresenta l’essenza degli anni Ottanta, il passaggio dal punk all’elettronica, alla musica New Wave, ovvero la nuova onda travolgente di cui ancora oggi si parla per la sua creatività, per la sua follia e innovazione che continuano a ispirare. Nel film facevo la dj, quanta creatività generavamo".

Coi suoi brani ha anticipato tante cose.

"Beh, penso ai miei album, ogni canzone è una fotografia, una storia. Skizzo Skizzo, oppure Ma chi se ne frega sempre del 1981 del mio primo album da solista Girl senza paura… che ha anticipato di decenni I Love it (I don’t care) di Icona Pop. O ancora Sono Cattiva. E quando oggi si parla di violenza contro le donne, beh, Violentami sul metrò è stata la prima canzone che ho scritto ed era una provocazione. Era la storia di quando, sotto la metropolitana, una ragazza veniva violentata e la gente si voltava dall’altra parte, poi i giornali titolavano: "Se l’è cercata perché indossava la minigonna". Non è cambiato nulla".

Alla fine degli anni Ottanta scriveva ’Siamo donne’ e la cantava con Sabrina Salerno.

"Quanto è ancora attuale questo pezzo. Una canzone può cambiare la realtà, molto più di tante parole. Poi però pare che sia sempre difficile portare avanti, attraverso le istituzioni e lo stato immobile, un’istanza".

Lei che diciottenne era? E come vede le ragazze di oggi?

"Non mi sono mai sposata e cantavo ’Non voglio indossare un vestito nuzialenon sono capace di stare normale’, e oggi il rifiuto della società pare passare attraverso la ricerca dell’omologazione fatta di stereotipi rassicuranti in cui fare i soldi e diventare famosi è tutto. Sono sempre stata un’attivista, mi sono sempre battuta per tanti obiettivi e quel "no future" che era il nostro slogan era talmente vero che ci siamo rimboccati le maniche e ce lo siamo costruito".

Benedetta Cucci