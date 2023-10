Joan Fontcuberta e la riflessione sulla fotografia

Il grande fotografo spagnolo Joan Fontcuberta ritorna al Mast per presentare il suo nuovo saggio sulla fotografia ’Contro Barthes. Saggio visivo sull’indice’ (ed Mimesi). L’incontro, oggi alle 18 nell’auditorium della Fondazione di via Speranza, rientra nelle iniziative per i raccontare i 10 anni del Mast attraverso lo sguardo dei suoi protagonisti. Fontcuberta, tra i più grandi fotografi viventi, presentando questo corrosivo saggio sulla condizione della fotografia, spinge avanti la sua ricerca su rappresentazione e verosimiglianza. L’ingresso è libero su prenotazione.