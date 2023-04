Joe Barbieri live "Una festa da 30 anni"

Barbieri, cosa porta sul palco del Bravo Caffè? "Definirei l’evento un ‘concerto-festa’. La tappa si inserisce in una tournée più ampia, iniziata sul finire dello scorso anno, per celebrare i miei 30 anni di carriera. Parto dall’ultimo disco, una traduzione in forma live dell’album pubblicato un anno e mezzo fa (dal titolo Tratto da una notte vera, ndr), per poi arrivare alle canzoni che ho disseminato in tutto questo tempo". Era il 7 ottobre 1992 quando fu scoperto da Pino Daniele. Figlio della sua Napoli, cresciuto nella leggenda del grande cantautore partenopeo, Joe Barbieri iniziò a muovere i primi passi proprio grazie a lui. Stasera porterà la sua carriera lunga tre decenni sul palco del Bravo Caffè di via Mascarella (dalle 21.45), insieme alla vena artistica che lo contraddistingue, in duo con Daniele Sorrentino. "La mia musica non è nulla senza il continuo camminare con il nugolo di folli che si ostinano a cercare qualcosa di loro stessi nelle mie canzoni, con la famiglia di cui sento con orgoglio di fare parte, con la mia gente – racconta –. Negli anni ho condiviso incontri, abbracci, dolori, voci: ogni concerto è stato una celebrazione. E così, per questo ‘anniversario tondo’, ho voluto sia un disco live, che fosse una ‘foto di gruppo’, sia un tour speciale, che fosse una festa".

Pino Daniele, dicevamo. Cosa racconta del vostro rapporto? "Direi che questi 30 anni sono causa sua, in qualche modo (sorride, ndr). Dopo un periodo di gavetta nei locali di Napoli, ho deciso di inviargli i miei primi pezzi. Avevo appena fatto l’esame di Maturità, lui apprezzò e mi chiamo con lui in studio. In quel periodo c’era il Festival di Castrocaro… ".

Iniziò da lì?

"Sì, è stata la genesi di un meraviglioso percorso. Pino Daniele è sempre stato un mito per me e ancora oggi lo ringrazio per avermi permesso di iniziare la mia carriera".

Domani (oggi, ndr) arriva a Bologna. Che legame ha con la città?

"Un legame sperimentato in prima persona. Sono venuto tante volte, ma ho anche vissuto sotto le Torri all’inizio degli anni 2000…".

Cosa l’aveva portata qui?

"Un amore. Sono venuto per inseguire una persona, e sono rimasto diverso tempo. Lo definirei, quindi, un rapporto consapevole: ricordo Bologna e quegli anni sempre con grande affetto ed è un piacere immenso potermi esibire qui".

Francesco Moroni