Joe Satriani in tour "Ho un’anima italiana"

di Andrea Spinelli

Per lui la musica è adrenalina, eccitazione al punto da considerare le sue proddezze chitarristiche "intimamente oltraggiose e sottilmente perverse". Lui è Joe Satriani (nella foto) e ogni suo concerto un tripudio di shred music, di virtuosismo, da mandare a memoria. Lo sa bene il pubblico di quell’Europauditorium che lo accoglie domani col suo Earth Tour. Un giro di concerti focalizzato innanzitutto sugli ultimi due album ‘Shapeshifting’ e ‘The Elephants of Mars’, usciti in pandemia e quindi smaniosi di trovare una confacente dimensione live.

"Penso di aver messo in ogni disco che ho fatto un po’ della mia sensibilità e della mia anima italiana", spiega il guitar hero di Westbury, New York, ascendenze piacentine e baresi, quindici nomination al Grammy e dieci milioni di dischi venduti. "Credo, infatti, che intenzioni e umori della mia musica vengano proprio da lì".

In trentacinque anni di carriera Satriani ha dato alle stampe 18 album in studio, gettandosi a capofitto in una miriade di avventure, compreso il progetto G3, concerti in trio con un altro talento all’ennesima potenza quale Steve Vai (che non per niente lo chiama the Maestro e arriva pure lui a Bologna il 19 maggio per una masterclass al Cinema Arlecchino) e altre teste coronate della chitarra, e i Chickenfoot, la super band messa assieme con la complicità di Sammy Hagar e Michael Anthony dei Van Halen oltre che di Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

"Nel gennaio del 2020 ero reduce dalle riprese a Los Angeles del video di ‘Nineteen Eighty’, primo singolo di ‘Shapeshifting’, e da un paio di apparizioni televisive con Steve quando, rientrato a casa a San Francisco, il mondo s’è fermato", racconta Joseph-Joe.

"Ho deciso di pubblicare comunque ‘Shapeshifting’ nella convinzione che lo stop forzato non sarebbe andato oltre i tre-sei mesi e che quindi la gente avrebbe potuto metabolizzarlo bene in vista dei concerti. Ma il blocco è continuato, la pandemia è peggiorata, e quando siamo tornati a rivedere le stelle ho avuto come la sensazione che i fan s’aspettassero qualcosa di nuovo, perché avevano già convissuto abbastanza con la musica di ‘Shapeshifting’".

Così, spiega Satriani, "ho dovuto rivedere i piani, provando a scrivere canzoni migliori, inventare arrangiamenti un po’ pazzi, ricercare tra le corde della mia chitarra note più insinuanti, lasciando che i ragazzi della band facessero altrettanto. Non so perché quelli affiorati dal nuovo processo creativo mi sono sembrati suoni di pachidermi alieni e così ho pensato d’intitolare il tutto ‘The Elephant of Mars’".

Con lui sul palco Bryan Beller al basso, Rai Thistlethwayte alle tastiere, e Kenny Arnoff (già con Vasco Rossi nel tour di ‘Stupido Hotel’) alla batteria. Satriani giura di guardare a una carriera "sfacciatamente fortunata" senza dimenticarsi delle sue radici.

"Se sono felicemente sposato da più di vent’anni penso di dovere questa solidità familiare alle mie origini peninsulari e al fatto di essere cresciuto con dei valori", assicura. "Sono un cattolico praticante perché credo che in un mondo sempre più attratto dal vacuo occorra una linea guida per non scivolare. E se sono rimasto sempre lontano dal lato oscuro del rock’n’roll lo devo a mia moglie e a mio figlio".