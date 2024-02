Johns Hopkins, un rettore europeo. Si è insediato Renaud Dehousse: "Puntiamo sui rapporti con gli Usa"

di Giovanni di Caprio

Renaud Dehousse si è insediato alla guida della Johns Hopkins School of advanced international studies (Sais) a Bologna, diventando il primo rettore nella storia della sede bolognese dell’ateneo americano e il primo europeo a ricoprire tale carica.

Una vita accademica di alto profilo, che ha catturato l’attenzione di Sais Europe. Laureatosi in giurisprudenza a Liegi, dov’è nato nel 1960, Dehousse è stato professore di European law and policy studies al Sciences Po di Parigi – dove ha presieduto il consiglio di amministrazione dal 2013 al 2016 e fondato il Centro degli studi europei – e presidente dell’European university institute (Eui) dal 2016 al gennaio 2024.

Madrelingua francese e fluente in inglese e italiano, il rettore è tornato nella città in cui ha trascorso il suo primo anno di vita mentre suo padre Jean-Maurice era studente della Sais Europe. "Un luogo pieno di cultura, ciò che rappresenta per me Bologna", ricorda il neorettore.

La Johns Hopkins ha ricevuto di recente un contributo finanziario da un suo ex studente, nell’ambito di un progetto che vede l’allargamento del numero di studenti e degli insegnanti in città. "Lo scorso anno abbiamo acquistato un palazzo con l’idea di creare un ‘mini-campus’ perché gli alloggi sono un’incognita importante per i nostri 220 studenti. Anche se un edificio non basterà a risolvere il problema". Non solo la parte immobiliare, tra le priorità ci sono anche "lo sviluppo di legami tra Sais Europe e altri partner; la diversificazione delle discipline; l’aumento dell’assistenza agli studenti perché la diversità di disponibilità economica non dev’essere una discriminante".

"Faremo a Bologna qualcosa di diverso rispetto a Washington – racconta Dehousse –. Aspiriamo a un insegnamento di tipo globale, incentrato sui problemi internazionali e in grado di attrarre un pubblico multiculturale". Su questi punti, si basa la prima riunione dedicata ai rapporti transatlantici che si terrà in città il 5 e il 6 giugno, in collaborazione con atenei come Yale e Science Po.

Un cambiamento "non scontato", prosegue il rettore. "Svilupperemo la nostra identità ibrida e saremo il centro di riflessione dell’analisi dei rapporti tra Usa ed Europa", annuncia dunque, facendo riferimento alla "guerra in Ucraina, l’ultimo colpo di coda dell’imperialismo russo". È importante, aggiunge, "coltivare rapporti con realtà come l’Università, senza la quale non esisteremmo, e con attori locali che hanno interessi comuni ai nostri".

E chiude con una riflessione sul futuro delle relazioni internazionali. "Se fra tre anni avremo Trump alla Casa Bianca e la Russia decidesse di riprendersi una fetta di Estonia, cosa facciamo se non c’è l’amico americano a sostenerci? Questa è una domanda che l’Europa deve iniziare a farsi".