Jolanda Renga racconta il suo mondo fra le pagine

Un racconto di sé, ma anche quello di una generazione di giovani donne e uomini. Oggi alla 18.30 alle librerie.coop Ambasciatori Jolanda Renga presenta Qualcosa nel modo in cui sbadiglia (Electa Young). L’autrice, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ne parlerà assieme a Silvia Gentilini, Primo Dirigente dell’Anticrimine, Polizia di Stato, e la giornalista Silvia Santachiara. Renga racconta di una ragazza speciale che si guarda allo specchio, parlandoci di sé e di chi, come lei, vuole trovare il coraggio per affrontare le proprie paure. Lettrice vorace, amante della musica, Renga è attiva nel sociale, tra l’altro utilizza i suoi profili social per combattere il body shaming, il bullismo e il cyberbullismo.