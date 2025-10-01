Jole festeggia il primo secolo. Il sindaco: "Sei un patrimonio"

Cento anni e non sentirli. Li ha compiuti giovedì scorso la signora Jole Santi di Calderara. E per l’occasione è stata organizzata una festa da parte di familiari, amici e parenti e la neo centenaria ha ricevuto a casa la gradita visita del sindaco di Calderara, Giampiero Falzone. Il primo cittadino ha donato alla centenaria, che è in buona forma, una pergamena di congratulazioni con scritta una dedica.

In particolare si legge nella pergamena: "Con l’augurio che continui a essere un patrimonio di valori per la nostra comunità". "Tanti, tanti auguri a questa nostra fantastica cittadina – ha ribadito il primo cittadino di Calderara, portando gli auguri dell’amministrazione comunale – che vede ben cinque generazioni attorno a lei. Tanti auguri con sincero affetto. Buon compleanno".

"Mia mamma – dice il figlio Santino Rossi – ha sempre lavorato in campagna e si è occupata anche di tre famiglie. È seguita da noi familiare in particolare da mia sorella Maura". Ma non finisce qui perché il prossimo cinque ottobre sempre il sindaco di Calderara è stato inviato ai festeggiamenti in onore della signora Irma Bellodi che compirà 100 anni. In questo caso la festa si svolgerà a Villa Emma, casa famiglia per anziani a San Giovanni in Persiceto.

p. l. t.