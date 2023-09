JoyCut, il rock conquista il Teatro Comunale

C’è una nuova scena musicale italiana che viaggia attraverso le geografie, che riesce a raccontare le proprie passioni in una dimensione globale coniugando i linguaggi dell’elettronica e del rock. Succede anche con i JoyCut, il gruppo del cantante Pasquale Pezzillo, che da molti anni ha trovato a Bologna la propria casa e che scrive composizioni pop che piacciono molto, per fare solo un nome, a Robert Smith, il leader dei Cure, che li ha voluto al suo Meltdown Festival di Londra. Ancora poco seguiti in Italia, ma sempre impegnati in tour internazionali, tornano a esibirsi a in città domani all’Auditorium Manzoni (via de’ Monari12, ore 21) con il sontuoso accompagnamento dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Esperienze simili sono usuali nel rock, sia oltreconfine che nel nostro paese.

Dall’hard rock dei Deep Purple al progressive rock della Premiata Forneria Marconi, unire gli arrangiamenti sinfonici all’elettricità è una delle vie che la popular music percorre da decenni. Per questo sarà interessante ascoltare cosa il prestigioso ensemble del Comunale, formato da cinquanta elementi e diretto per l’occasione dal Maestro Valentino Corvino, aggiungerà alle suggestioni eteree, avvolgenti, romantiche e decadenti che caratterizzano le composizioni del gruppo, mettendo le loro capacità virtuosistiche al servizio delle ballate pop. I JoyCut arrivano a questo appuntamento insieme al prestigioso ensemble bolognese portando con loro una collaborazione importante, che conferma l’attenzione che c’è oltre frontiera per la loro musica. Quella con l’associazione EarthPercent che il compositore inglese Brian Eno ha creato per sostenere, per le vie della musica, iniziative con l’obiettivo della salvaguardia del pianeta. Una parte degli incassi sarà destinata proprio alle attività di questa realtà.

Lo stesso Eno ha incluso il loro brano ThePlasticWhale in una raccolta da lui curata e uscita in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il concerto presenterà i brani del nuovo album del gruppo, TheBluWave, pubblicato di recente, che riprende i temi a loro cari, il rapporto tra l’uomo e la natura, l’utilizzo consapevole delle tecnologie, l’impegno ecologista. Durante lo spettacolo, in una sala riservata, ci sarà un laboratorio musicale per bambini tra i 3 e i 12 anni, per permettere ai genitori di assistere allo spettacolo. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria all’indirizzo [email protected]. Una versione in vinile del disco in edizione limitata in 90 copie sarà disponibile solo in teatro e l’acquisto include anche l’ ingresso Tutto il ricavato andrà a EarthPercent. È anche possibile acquistare un biglietto’ sospeso’ che verrà regalato a chi non può comprarlo.