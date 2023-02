Joycut, la musica in campo per l’ambiente "Il live a Bologna in un Estragon mai visto prima"

Da Robert Smith dei Cure, che li ha voluti al suo festival Meltdown, al compositore Brian Eno, che ha chiesto al gruppo di far parte della sua associazione umanitaria EarthPercent, che sostiene gli investimenti dell’industria musicale nelle iniziative ambientali, i Joycut sono una delle realtà sonore italiane maggiormente presenti nella scena internazionale. Il gruppo, che vive e lavora a Bologna, guidato dal cantante Pasquale Pezzillo, suonerà stasera all’Estragon.

Pezzillo, dopo Robert Smith arriva la collaborazione con l’iniziativa di Brian Eno.

"È stata una sorpresa. Era appena uscito ThePlasticWhale, singolo che ha anticipato il nostro nuovo album, TheBluWhale, e siamo stati contattati per includere il brano in una raccolta curata da Brian Eno, pubblicata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. La dimostrazione di quello che noi musicisti possiamo fare per sostenere la causa della transizione ecologica. Mettendo a disposizione parte dei proventi generati dal nostro lavoro".

Il compositore britannico vi ha scelto per la vostra attenzione a questi temi.

"Una attenzione nata molti anni fa e che adesso diventa necessaria. Siamo felici che oggi l’ecologia sia diventata anche una moda, questo può concretamente aiutare a una sensibilizzazione generale nella quale chi fa musica ha un ruolo importante, semplicemente, diffondendo consapevolezza".

Consapevolezza che è al centro di TheBluWhale, l’album che presentate a Bologna.

"Il disco è un urlo di dolore, è uno sguardo rivolto su uno scenario, quello del nostro pianeta, che non consente più di aspettare. Tutto corre verso il disastro e l’unica possibilità è spostare l’attenzione dalle crisi energetica alla crisi umana. Dobbiamo ripartire da noi stessi, ritrovare il senso della propria umanità. Solo così potremo salvarci".

Argomenti che portate dal vivo utilizzando un suono lontano dalle convenzioni.

"Abbiamo scelto di suonare dal vivo in maniera analogica. E’ parte di quella necessità di cui dicevamo prima, tornare a una dimensione personale, introspettiva, calda e polverosa come il suono che useremo e che passerà dalle distorsioni alla dolcezza, accompagnato da un sistema di proiezioni di immagini e di luci che ci farà sentire parte di un mondo da salvare".

Anche l’Estragon sarà trasformato.

"Sì, sarà un Estragon come non lo avete mai visto, più intimo. Il pubblico entrerà in un teatro, potrà sedere, godere dello spettacolo in una maniera particolare, che permetterà di essere attraversati da fonti sonore di ogni genere, la nostra musica e frammenti presi da pellicole cinematografiche"

