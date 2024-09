Ju jitsu, raduno per 200 atleti sulla strada per i mondiali Si conclude a Calderara il raduno del Team Italia ju jitsu in vista dei campionati mondiali a Creta. Oltre 100 atleti si sono allenati intensamente per le varie specialità, con l'obiettivo di portare a casa medaglie. Presidente e maestro esprimono fiducia nell'impegno e nella preparazione degli atleti.