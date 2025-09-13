Julio Velasco e Bologna, ecco perché il ct delle Azzurre del volley vive a Monte San Pietro

Bologna, 12 settembre 2025 – C’è anche Bologna nel cuore di Julio Velasco, allenatore della Nazionale femminile di pallavolo fresca vincitrice dei campionati del mondo in Thailandia dopo una storica finale al cardiopalma.

Velasco dal 2012 è sposato con Roberta Bernobi, fisioterapista bolognese conosciuta lontano dai campi da gioco, e da una dozzina d’anni vive a Monte San Pietro, borgo sugli Appennini capace di donare pace e serenità. E la possibilità di staccare la spina.

Julio Velasco ‘bolognese’, dove vive il ct della nazionale femminile di pallavolo

Julio Velasco il bolognese, dunque. E’ proprio a Monte San Pietro il luogo scelto da Velasco per il matrimonio ed è qui che è tornato dopo il trionfo al Mondiale in Asia. Fece lo stesso un anno fa dopo l’oro ai Giochi olimpici di Parigi, quando la sindaca Monica Cinti al Carlino raccontò: “Velasco è un numero uno per quello che riguarda la costruzione delle squadre e la loro gestione. E’ un uomo capace di valorizzare i talenti che gli vengono messi a disposizione. Da uno così, sport o meno, c’è solo da imparare". E’ allora che venne fuori l’idea di attribuire la cittadinanza onoraria di Monte San Pietro al ct azzurro.

Chi è Julio Velasco

Nato nel 1952 a La Plata, in Argentina (capoluogo della provincia di Buenos Aires con quasi 800.000 abitanti), da padre peruviano e madre argentina di origini inglesi, Velasco è considerato uno dei più grandi innovatori della pallavolo moderna e uno dei tecnici più vincenti della storia. Ha legato la propria fama prima ai successi con la Panini Modena, con cui ha vinto quattro campionati italiani consecutivi dal 1986 al 1989. Ma soprattutto per le vittorie con la nazionale maschile, di cui è stato ct dal 1989 al 1996: sotto la sua gestione gli azzurri, fino a quel momento ai margini del volley mondiale, nel corso degli anni ‘90 si sono affermati tra le nazionali più forti di tutti i tempi grazie alla “generazione di fenomeni”.

Alla guida della nazionale azzurra ha vinto, tra gli altri, due mondiali e tre europei. Diventato selezionatore della nazionale femminile italiana, ha conquistato la medaglia d'oro – la prima nella storia della pallavolo azzurra – ai Giochi di Parigi, l'oro al campionato mondiale in Thailandia e la Volleyball Nations League nel biennio 2024-2025.