Jury Chechi inaugura il PalaMarani. "Dall’alluvione alla normalità"

Una giornata di sport, socialità e premiazioni. È stato inaugurato ieri il palazzetto dello sport di Budrio, PalaMarani, completamente riqualificato, dopo i gravi danni da alluvione, grazie alla donazione di 150mila euro da parte di Reale Foundation. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale, della sindaca di Budrio, Debora Badiali, dell’assessora allo Sport, Roberta Frisoni, del presidente di Reale Mutua, Luigi Lana, del direttore generale di Reale Group, Luca Filippone, con la partecipazione straordinaria del campione olimpico Jury Chechi e della comunità di Budrio: dalle associazioni sportive ai ragazzi delle scuole.

"A meno di un anno dall’alluvione abbiamo riconsegnato alla comunità il PalaMarani, punto di riferimento per molte associazioni sportive, con il parquet completamente ristrutturato. Questo è stato possibile grazie a Reale Foundation, che con la sua donazione ha dimostrato concretamente quanto valore attribuisca allo sport e ai valori che esso trasmette nei più giovani. Aver inaugurato la struttura con le ragazze e i ragazzi delle venti associazioni sportive budriesi è motivo di orgoglio, la loro presenza è stata fortemente voluta a dimostrazione che il PalaMarani è il loro, non esiste un contenitore senza contenuto, senza chi ogni giorno lo fa vivere riempiendolo con le proprie speranze, i propri sogni e ovviamente tanto impegno" ha dichiarato Badiali.

L’intervento di Reale Foundation ha riguardato il rifacimento completo della pavimentazione del campo centrale, una delle zone più compromesse della struttura. Un gesto che si inserisce nella più ampia visione del Gruppo, già attivo a favore di altri comuni colpiti dall’alluvione, come Solarolo, e che conferma la volontà di Reale Group di essere vicino ai territori in difficoltà, sostenendo concretamente il ritorno alla normalità attraverso lo sport. "Prendersi cura delle persone con soluzioni semplici e sostenibili, ispirate ai principi mutualistici, è la nostra missione – ha dichiarato Lana –. Siamo felici di aver contribuito a ridare vita al Palamarani". La mattinata di inaugurazione è stata occasione per premiare, con un riconoscimento, le associazioni sportive locali per l’attività che svolgono quotidianamente.

Zoe Pederzini