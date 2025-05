Kaki Tree, un’importante progetto per sensibilizzare le nuove generazioni

Il 14 aprile abbiamo intervistato Maurizio Sgarzi, presidente dell’associazione Percorsi di Pace con sede a Casalecchio di Reno, che porta avanti il progetto Kaki Tree nelle scuole, per sensibilizzare i comuni e i ragazzi sul tema della lotta per preservare la pace.

Come nasce il progetto?

"Il progetto nasce nel 1995, quando Tatsuo Miyajima, un artista contemporaneo, viene a sapere della storia del Kaki che diventa un simbolo di pace da trasmettere alle nuove generazioni. Miyajima decise di diffondere il simbolo regalando i germogli della pianta dei cachi di Nagasaki ai bambini e ragazzi di tutto il mondo. Nel 1996 avviene la prima piantumazione ufficiale del Kaki nel giardino di una scuola elementare di Tokyo. Dopo, nel 1999 Miyajima ha presentato l’albero Kaki alla Biennale di Venezia, nella speranza di renderlo così un simbolo internazionale. Nel 2020 è stata fondata in Italia l’associazione ‘Nagasaki-Brescia KAKI TREE for EUROPE’ con l’obiettivo di diffondere i germogli in tutta Europa. L’Associazione possiede una gigantesca serra con cachi su richiesta. Quando si pianta un seme non si ha la certezza che la pianta cresca. Ora infatti non si regalano semi, ma piante già cresciute, così è molto più probabile che la pianta cresca. Queste piante sono le figlie del caco sopravvissuto dalle bombe atomiche.

Qual è la nazione con più Kaki?

"La nazione con più Kaki di tutte è l’Italia, ma la città con più Kaki è Casalecchio. Abbiamo cominciato noi con la Casa della Pace quattro anni fa, piantando il primo Kako a Casalecchio davanti alla Casa della pace".

1B: Eleonora Caselli. 1C: Mariapia Infantile, Alice Calzolari, Stella Chiapperino, Frida Venturi, Elena Lolli, Emma Borgatti. 1E: Maè Colazzo, Camilla Tormen.