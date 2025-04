Kamasi Washington. C’è una star all’Estragon

Tra la grande tradizione culturale del jazz, le suggestioni africane e il linguaggio esplicito del funk, Kamasi Washington è uno degli interpreti più originali del moderno suono urbano americano, che si nutre di suggestioni fortemente sociali e del piacere senza fine della danza.

Un messaggio che arriva dalle notti caldissime dei concerti del suo ‘padre spirituale’, James Brown. Il sassofonista, compositore e regista si esibisce questa sera all’Estragon (ore 21) con il suo repertorio di ballate, in particolare quelle che fanno parte dell’ ultimo album, Fearless Movement, dedicato alla vita quotidianità, all’esplorazione della terra e delle persone che la abitano. Un disco maggiormente narrativo rispetto ai suoi lavori precedenti, in particolare Heaven and Earth, che invece erano immaginati come colonna sonora di un viaggio fantastico nel cosmo, alla ricerca della profondità dello spazio, sulla scia delle opere di un altro suo riferimento obbligato, il jazzista visionario Sun Ra.

Nel corso della carriera ha collaborato con figure importanti della vita politica del suo paese. Come Michelle Obama, per la quale ha curato la colonna sonora del documentario Becoming, ispirato al libro omonimo della ex First Lady che è una grande appassionata di musica. "Lavorare alle musiche per il documentario", dichiarò il compositore in quella occasione, è stata una vera benedizione". Nello stesso anno, il 2020, ha riunito intorno a sé un gruppo di amici accomunati dalla passione per i suoni della black music, Robert Glaspet, Terrace Martin e 9th Wonder, con i quali ha formato i Dinner Party e ha pubblicato un disco dallo stesso nome che ha avuto una nomination ai Grammy Awards. Attività discografiche che hanno sempre affiancato quelle dal respiro maggiormente politico. Come la produzione di Pig Feet, brano registrato per sostenere il movimento Black Lives Matter, nato in America dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto, accompagnato da un video crudo ed essenziale, che riporta i nomi delle persone nere uccise dalle forze dell’ordine negli Stati Uniti negli ultimi anni.

Rap, elettronica, funk, in concerto Kamasi Washington mescola con leggerezza ritmi urbani e melodie suadenti, passando dal rigore di una improvvisazione jazz alla follia del funk anni 70, quello dei Parliament, ad esempio, altro gruppo al quale ha dichiarato di dovere molto, al punto di volere in Fearless Movement il loro leader George Clinton al fianco di talenti giovanissimi, come i Coast Contra e altri rapper della nuovissima ondata. Uniti, sotto la sua direzione, nell’orchestrare una partitura travolgente che ricostruisce, per le nuove generazioni, l’atmosfera fumosa dei jazz club della tradizione di Harlem, ma mescolata con la modernità delle notti del Ronnie Scott’s di Londra, diventato il cuore della diffusione della musica afro americana in Europa. Un concerto, quello del sassofonista americano, che lascia senza fiato, da ballare dalla prima nota alla fine, un omaggio alla bellezza del movimento e alla capacità liberatoria della danza. Prima, alle 20, si esibirà Maria Chiara Argirò.

Pierfrancesco Pacoda