Kaplan ospite della comunità L’arcobaleno

"Alzo gli occhi per dire sì. Una straordinaria storia alle origini della Comunicazione aumentativa". Questo il libro che verrà presentato venerdì, alle 17, all’Arche comunità l’arcobaleno di via Baldini. Finalmente tradotta e pubblicata in Italia dalla faentina Homeless Book, la straordinaria autobiografia di Ruth Sienkiewicz-Mercer verrà presentata insieme ad un ospite d’eccezione, il co-autore Steven B. Kaplan, giunto appositamente dagli Stati Uniti. All’evento, in presenza e aperto a tutti (prenotazione a [email protected] o chiamando il 340 9244184) sarà possibile acquistare la pubblicazione e farla autografare da Kaplan. Alzo gli occhi per dire sì - Una straordinaria storia alle origini della Comunicazione Aumentativa cambierà per sempre lo sguardo del lettore sulle persone con gravi disabilità.