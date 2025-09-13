Karima domani in piazza Maggiore: "Porto il top della musica italiana"

Quando il grande cantautorato italiano incontra le note del jazz: domani alle 18 in piazza Maggiore la cantante Karima trascinerà il pubblico con ’Canta Autori’, spettacolo basato sul suo ultimo album, che sta portando in tour. La cantante reinterpreta i grandi autori italiani, in una chiave arricchita da quelle sfumature di musica black che da sempre definiscono il suo stile. L’artista sarà protagonista all’interno della Strada del jazz, appuntamento irrinunciabile della scena musicale bolognese che entra nel vivo oggi dalle 17 con la stella ad Art Blakey. Ad accompagnare domani Karima sarà la sua storica band: Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria.

Karima, cosa rappresenta per lei la Strada del jazz? "Sono onorata che Paolo Alberti (organizzatore del Festival, ndr) abbia pensato a me per la partecipazione ad un evento così importante"

Quest’anno la stella è dedicata a Art Blakey e in più, la manifestazione rende omaggio a Celso Valli, Pippo Baudo e Teo Ciavarella. Lei è vicina a qualcuno di questi personaggi? "Sono tutti nomi incredibili della cultura italiana, e anch’io ho un ricordo che mi lega a Pippo Baudo: dopo il Festival di Sanremo 2009, dove avevo partecipato con un brano di Burt Bacharach, lui mi invitò subito a Domenica In, dove cantai ’I’ll Never Fall In Love Again’. Poi, poco tempo dopo, mi richiamò ancora quando uscì ’La principessa e il ranocchio’, il cartone animato Walt Disney in cui avevo doppiato la protagonista".

Che rapporto ha con Bologna? "Bologna è una città che mi è sempre piaciuta. L’ho frequentata diverse volte, sia per lavoro – ho suonato spesso al Bravo Caffè – sia per motivi personali. Inoltre, nel disco c’è anche un brano di Lucio Dalla, Anna e Marco, e cantarlo in piazza Maggiore avrà sicuramente un significato speciale".

Alice Pavarotti