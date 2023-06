Kata, nuova segnalazione in città Bimba avvistata in piazza Maggiore

di Chiara Caravelli

Un’altra segnalazione. Questa volta in piazza Maggiore. La piccola Kata, cinque anni, è sempre più un fantasma il cui destino si intreccia, ancora una volta, con la nostra città. La prima chiamata alle forze dell’ordine bolognesi risale a sabato scorso quando una signora aveva riferito di aver visto la bambina su un autobus, probabilmente diretto verso la periferia, in compagnia di una donna. L’ultima segnalazione, con l’avvistamento in piazza Maggiore, si riferisce invece alla giornata di lunedì. I carabinieri stanno passando al setaccio tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella speranza di trovare qualche riscontro anche se, per il momento, le probabilità sono poche.

La piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, è scomparsa sabato scorso dall’ex hotel Astor di via Maragliano, nel quartiere Novoli di Firenze, dove abita con la mamma e il fratellino di 7 anni. L’edificio, dismesso a causa del Covid, è occupato da un paio di anni da decine di famiglie straniere. Intanto, non si fermano le ricerche della bambina, concentrate soprattutto nel capoluogo toscano. I militari dell’Arma nella giornata di ieri sono tornati nell’ex albergo, ultimo posto in cui Kata è stata vista. Ed è proprio legata all’Astor la pista privilegiata dagli inquirenti per la scomparsa della piccola, come spiegato dal procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, che sta seguendo il caso insieme alla pm della Dda, Christine von Borries e al sostituto Giuseppe Ledda.

Da quanto ricostruito al momento dagli investigatori, il racket degli affitti vedrebbe coinvolti tre distinti gruppi, due composti da cittadini di origine peruviana, uno dei quali vicino alla famiglia di Kata, un terzo di romeni. Dentro l’ex albergo l’affitto per una camera andrebbe dagli 800 euro senza bagno, arrivando fino anche ai 1.500 euro con i servizi. Intanto è stato ascoltato, come persona informata sui fatti, il padre di Kata, uscito nei giorni scorsi dal carcere.

Tornata all’ex Astor anche la madre della piccola, Katherine Alvarez, ricoverata nei giorni scorsi all’ospedale per aver assunto candeggina. La donna ha pubblicato poi un post sulla sua pagina Facebook: "Principessa mia, solo dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però adesso sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò".