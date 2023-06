Kata scomparsa a Firenze, ricerche della bambina anche a Bologna dopo una segnalazione

Bologna, 13 giugno 2023 – Ore di angoscia anche a Bologna per il caso della piccola Kataleya Chicllo Alvarez, detta Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa sabato pomeriggio (il 10 giugno) da un ex hotel occupato nel quartiere di Novoli, a Firenze.

Sotto del Due Torri sono attive le ricerche, in seguito a una segnalazione, arrivata alle forze dell’ordine bolognesi, di una bambina in compagnia di una donna a bordo di un autobus della città. La segnalazione si riferisce a sabato sera, proprio il giorno della scomparsa. La bambina sarebbe stata vista da una donna che ha contattato la polizia.

Il presunto avvistamento è al vaglio dei carabinieri e della Procura di Firenze che conducono le indagini. La polizia bolognese ha fatto sapere che al momento le ricerche non avrebbero avuto alcun riscontro e non si hanno evidenze che si tratti proprio di lei. Le verifiche riguardano anche l’attendibilità della segnalazione.

La pm della Dda fiorentina Christine von Borries, rispondendo a una domanda di un giornalista sulla pista bolognese, ha dichiarato: “Non escludiamo nulla”. Sentiti nel pomeriggio, come testimoni, lo zio e il fratellino di 7 anni, mentre gli inquirenti sono impegnati in nuovi sopralluoghi nell’ex hotel e in alcune strutture confinanti.

Kata, la bambina scomparsa a Firenze: ricerche anche a Bologna

La prefettura di Bologna aveva attivato il piano di ricerche per persona scomparsa già due giorni fa. È stato poi chiuso, come avvenuto anche a Firenze, quando è stata avviata l'indagine penale.

L’ombra del sequestro

Sul caso si indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, per cui si è attivata anche l’Antimafia. La chiave per risolvere l’enigma sembra essere il contesto dell’ex hotel Astor di Firenze che è stato occupato, e le guerre per la conquista delle stanze.

Secondo la testimonianza della madre, Katherine, la bimba “è stata presa da qualcuno che la conosceva”.

Dopo aver setacciato lo stabile, gli inquirenti hanno escluso che la bambina possa essere lì dentro, così come l’ipotesi dell’allontanamento volontario – dopo che le zone intorno all’edificio sono state perlustrate palmo a palmo – diventa sempre più flebile.

I genitori tentano il suicidio

La madre della piccola ha trascorso la notte in ospedale, al pronto soccorso, dove è stato trasportata nel tardo pomeriggio di ieri perché avrebbe ingerito una quantità di candeggina ritenuta non letale. Il padre, in carcere da marzo per furto e utilizzo indebito di carte di credito, in preda allo sconforto aveva bevuto detersivo. Nessuno dei due è in pericolo di vita.