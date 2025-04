Katherine Hepburn, regina indomabile

Prime anticipazioni e date di uno dei festival più attesi: il Cinema Ritrovato tornerà in città dal 21 al 29 giugno in diversi luoghi, con capolavori cinematografici, classici intramontabili, perle nascoste e i restauri più recenti. In altre parole, il cinema allo stato puro sotto la direzione di Cecilia Cenciarelli, Gian Luca Farinelli, Ehsan Khoshbakht, Mariann Lewinsky. "Per nove giorni le proiezioni si articoleranno tra sette sale e due spazi all’aperto – spiegano gli organizzatori –: piazza Maggiore, in cui prende vita la gioia collettiva della visione cinematografica, e l’intima piazzetta Pasolini, sede delle proiezioni con lanterna a carbone". E naturalmente ci sarà il Cinema Modernissimo.

Ma ecco un po’ di anticipazioni. A cominciare da ’Norden Noi’, perché se qualcuno pensa che il noir nordico sia un’invenzione di Netflix, che ospita tante serie, allora bisogna approfondire. Dagli archivi di Danimarca, Norvegia e Svezia giungono i film che hanno dato inizio alla stagione del genere, opere raramente proiettate al di fuori della Scandinavia, come il danese Mordets Melodi (Melody of Murder, 1944) di Bodil Ipsen e il norvegese Døden er et kjærtegn (Death Is a Caress, 1949). A proposito di femme fatale, in quest’ultimo film ’la femme’ sta anche dietro la macchina da presa: a dirigerlo è infatti Edith Carlmar, il cui stile evoca il fatalismo del miglior cinema noir.

’Piccolo grande passo: canzoni e società’ è la sezione che quest’anno si concentra su un genere strettamente associato al formato 16mm: il documentario musicale, compreso il popolare sottogenere del rockumentary. L’avvento delle tecniche del direct cinema e il momento di massimo splendore della cultura musicale negli Anni ’60 portarono alla realizzazione di film sulle performance e gli stili di vita frenetici ed edonistici delle star della musica e dei loro entourage. Il programma include titoli come Festival (Murray Lerner, sul Newport Folk Festivals), Right On! (Herbert Danska, con i Last Poets), Wattstax (Mel Stuart, con Isaac Hayes, Albert King, Carla e Rufus Thomas) e The Decline of Western Civilization (Penelope Spheeris, con i Black Flag, i Circle Jerks, i Germs e gli X).

Ecco poi ’Katherine Hepburn: femminista, acrobata, amante’, dedicato a una grande attrice che ha dovuto affrontare alti e bassi: poteva passare, in rapida successione, da un premio Oscar all’etichetta di ‘veleno per il botteghino’, conseguenza della sua personalità sempre sorprendente.

Un’altra sezione sarà dedicata a Mikio Naruse, uno dei quattro maestri del cinema classico giapponese insieme a Ozu, Mizoguchi e Kurosawa, eppure, con l’eccezione di uno o due titoli canonici, i suoi film prebellici sono stati ignorati. Il festival si concentra su cinque anni cruciali della sua carriera, 1935-39.

Ancora una volta Il Cinema Ritrovato propone inoltre una selezione di classici e rarità realizzati o usciti cento anni fa. Siamo nel 1925, anno del 30° anniversario della nascita del cinema, che vide emergere Alfred Hitchcock, Jean Renoir e Josef von Sternberg, di cui saranno presentati i film d’esordio.

Benedetta Cucci