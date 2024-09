Katia Maringangeli nuova Cfo del colosso

FAAC Technologies, azienda bolognese nel settore delle soluzioni per l’automazione e il controllo degli accessi, annuncia due nomine di rilievo all’interno del proprio organigramma. Katia Marinangeli (foto) è stata promossa a Chief Financial Officer, mentre Stefano Tamba assume il ruolo di Chief Legal Officer con un ampliamento delle sue responsabilità. Katia Marinangeli si è laureata in Economia aziendale all’Università di Bologna, specializzandosi in finanza e controllo. Dopo esperienze significative in Barilla e Ducati, è entrata in FAAC Technologies nel 2018 come Business Unit Controller. Nel 2021 ha assunto il ruolo di R&D Controller e Regional Controller per la Region Americas, fino alla sua recente promozione a Cfo. "La promozione di Katia Marinangeli e l’ampliamento delle responsabilità di Stefano Tamba riflettono il nostro impegno costante nel valorizzare il talento interno e rafforzare la leadership del nostro gruppo", ha commentato Andrea Moschetti, Executive Chairman di FAAC.