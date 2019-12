Bologna, 17 dicembre 2019 - “E' difficile non perdere la pazienza con la sinistra”, parola di Ken Loach (foto), vulcano in piena ospite della Cineteca di Bologna. “Negli ultimi dieci anni i 2/3 dei nuovi lavori in Gb sono precari. È il fallimento della sinistra, ma che cos'è la sinistra? Chiamiamo sinistra questi partiti che si piegano allo status quo e sono disposti solo a raccogliere le briciole che gli concedono le grandi industrie? Non credo che si meritino l'appellativo di sinistra. Non c'è di base una analisi profonda che spieghi da dove viene tutto questo”.

Loach incontra giovani rider e gli operai dell'azienda Samp del Gruppo Maccaferri in crisi, oltre a 'Insieme per il lavoro' e sprona tutti a trovare una lotta che porti risultati. "Il lavoro è cambiato. Tutto quello che hanno raggiunto i sindacati come garanzie e diritti negli anni passati sta scomparendo rapidamente. Molti lavoratori non vengono pagati quando si ammalano, o quando vanno in vacanza, non hanno diritto ad una giornata di otto ore e a una settimana di 35, non sono assicurati sul lavoro e quindi se si fanno male pagano di tasca propria".

Accolto in piazzetta Pasolini dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e dagli assessori Matteo Lepore e Marco Lombardo, il regista inglese interviene al dibattito che in sala segue la proiezione del suo ultimo film, "Sorry we missed you", anticipato a Cannes lo scorso maggio e sceneggiato da Paul Laverty.

Prima di firmare le magliette che gli consegnano i ragazzi di Riders Union Bologna, e posare con la felpa della Fiom-Cgil che gli consegnano le Rsu della Samp, insiste Loach sul fronte diritti perduti: "Dobbiamo chiederci perché è successo che abbiamo perso per strada i diritti basilari dei lavoratori. Le grandi multinazionali competono sulla qualità e sui prezzi, se trovano il modo per pagare meno i lavoratori non ci pensano due volte. Dobbiamo capire che cosa sotto c'è solo il neoliberismo, sotto questo capitalismo neo liberista. Il capitalismo è neoliberista e sarà solo così in futuro, non può essere benevolo. Basterà che un'azienda assuma lavoratori che costano meno e tutte le altre saranno costrette a farlo".

Secondo il regista e attivista inglese, quindi, in tutto questo non basterà mettere una pezza a "un sistema che non va" ma serviranno svolte più incisive. “È difficile non perdere la pazienza con la sinistra. Perché la destra agisce sempre allo stesso modo, e intanto noi passiamo il tempo ad andare da una conferenza all'altra - ha sottolineato il regista - dicendoci quanto è terribile tutto questo”, è l'affondo. Quindi "non piangetevi addosso, organizzatevi", sprona Loach rivolto a rider e operai di Bologna.

