Kepler, un Album per fare memoria

Con Raccontare la catastrofe la compagnia teatrale Kepler-452 si prende una settimana, da domani a sabato, per capire come parlare, insieme, di ciò che ci fa paura. L’obiettivo non è solo guardare in faccia le crisi, ma anche provare a scoprire, al loro interno, nuove risorse, personali e soprattutto collettive. Il ciclo di appuntamenti parte dal talk di domani, alle 19.30 in Salaborsa, in cui interverranno Erika Capasso, Alex Giuzio, Paola Imperatore, Michele Lapini e Dario Salvetti, moderati da Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi di Kepler-452. La compagnia, che compie dieci anni, porta poi in scena lo spettacolo Album, da martedì a giovedì all’Oratorio di San Filippo Neri e sabato al centro sociale Pertini di Castel Maggiore. Da martedì a domenica nel Foyer dell’Arena del Sole viene proiettata una videoinstallazione di Jakob Brossmann in cui gli operai della ex-Gkn, protagonisti dello spettacolo della compagnia Il Capitale, continuano a raccontare la loro lotta. Venerdì in programma un "dj-set trash marxista" al Granata, dove a mettere i dischi con loro c’è anche Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale.

Borghesi, da dove nasce l’esigenza di affrontare il tema? "La sensazione è che ci sia qualcosa di molto grande e un po’ spaventoso all’orizzonte. L’effetto finale è che finiamo per non parlarne o per farlo in modo depotenziato, come se riguardasse qualcun altro. Noi emiliani abbiamo vissuto sulla nostra pelle che, a volte, la catastrofe viene a trovarti a casa. Anche se molto in fretta cerchi di rimuoverla con ritornelli come "ripartiremo da dove eravamo rimasti". Senza pensare che il punto in cui eravamo rimasti è esattamente quello che ha dato luogo alla catastrofe. C’è stato un momento, sia durante la pandemia sia durante l’alluvione, in cui ci è sembrato di essere più solidali, un po’ più vicini. Per questo, ad esempio, la catastrofe non andrebbe dimenticata".

Il processo di rimozione è una strategia individuale o una costruzione culturale più ampia? "È un punto di intersezione tra le due. E questo è proprio il tema di Album: la circostanza per cui un individuo si trova a dimenticare è perché non si fa memoria insieme".

Album mettete in dialogo catastrofi intime e collettive. Come tenete insieme questi due livelli? "Lo spettacolo nasce da una coproduzione tra Italia e Ungheria. Ci siamo chiesti cosa avessero in comune: due governi di estrema destra. Qualcosa che mi ha fatto pensare alla rimozione di una memoria collettiva. Così abbiamo cominciato a frequentare i centri di Alzheimer. Lo spettacolo era quasi finito e noi stavamo provando in Romagna, colpita in quei giorni dall’alluvione. Dalle cantine sono riemerse vecchie fotografie. E una persona ci ha detto qualcosa di incredibile: sua madre, malata di Alzheimer, guardando il telegiornale ha chiesto: ‘Come fanno adesso senza i loro ricordi?’".

E il racconto della catastrofe aiuta a riscoprire un senso di comunità? "Ce lo ha insegnato la lotta del collettivo di fabbrica Gkn: da solo non te la cavi, men che meno in una catastrofe".

In mezzo al racconto della catastrofe c’è anche una festa… "Una battuta di Album parla di una serata trascorsa a Faenza durante l’alluvione. Le persone avevano le pale in mano e indossavano gli stivali, ma erano tutte allegre. Dimenticare di essere vivi è terribile, le catastrofi un po’ ce lo ricordano".

Promettete djset trash marxista. "L’idea è di collocare nel tempo le grandi hit e di ricordarci di quali diritti fondamentali in quel momento stessero perdendo i lavoratori".