Due chili di ketamina tra i fusilli: arrestati

Bologna, 5 marzo 2025 – Sotto ai fusilli, 2 chili di cristalli di ketamina purissima. Li ha trovati la Squadra Mobile, che sabato sera ha arrestato, in via Gobetti, in Bolognina, due corrieri di 45 e 46 anni.

Indagini e dinamiche dell'arresto

L'attività, partita da indagini nel particolare settore, si è concentrata sugli spostamenti di un'automobile che non seguiva le tradizionali direttrici dello spaccio. I poliziotti, che da qualche tempo tenevano monitorata la macchina, hanno deciso di entrare in azione, controllando i due a bordo e perquisendo il mezzo.

Il quarantaseienne alla guida, risultato incensurato, è stato trovato con in casa anche 3 grammi di Mdma e 13mila euro; l'altro aveva invece alle spalle un omicidio colposo commesso dopo essersi messo al volante sotto effetto di stupefacenti e precedenti per spaccio.

Il sequestro della sostanza e le modalità di occultamento

Gli agenti hanno sequestrato tutte le bottiglie presenti all'interno dell'auto, convinti di trovare ketamina in forma liquida; la sorpresa invece è arrivata aprendo dei pacchi di pasta, dove, ben nascosta sotto i fusilli, c'era la sostanza, custodita all'interno di involucri termosaldati.

Sono quindi scattate le manette nei confronti di entrambi, ai quali è stato anche contestato l’ingente quantitativo, e il sequestro della sostanza, "un anestetico già da diversi anni inserito nella tabella delle droghe", come spiega la dirigente della Scientifica Martina Torta.

Implicazioni e mercato della ketamina nel contesto attuale

"Si tratta di un sequestro ingentissimo", aggiunge il commissario capo della Squadra Mobile Giacomo Uboldi. "Infatti, la ketamina è una droga di nicchia e non si acquista per strada: solitamente chi la consuma, spesso in occasione di rave o concerti, l'acquista online direttamente dall'Olanda e se la fa arrivare per posta, direttamente in hub della logistica”.

I due, dopo la convalida, sono ai domiciliari.