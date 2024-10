Ketamina al parco di Villa Angeletti, i carabinieri sequestrano altri grammi di droga

Bologna, 15 ottobre 2024 - I controlli dei carabinieri in Bolognina e in particolare nel parco di Villa Angeletti proseguono senza sosta. Durante l'attività finalizzata alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano in città, i militari della stazione Navile hanno trovato e sequestrato nuovamente della ketamina nell'area verde di via Carracci.

In questo caso i carabinieri hanno identificato tre persone trovate in possesso della droga che sta diventando sempre più d'uso comune soprattutto tra i giovani e che rientra tra le nuove sostanze psicoattive (Nps). Secondo la "Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia", della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, il consumo di queste sostanze sarebbe "in crescita dopo la pandemia" e interesserebbe "prevalentemente i giovani, più esposti a questo particolare mercato".

Nel 2023, secondo la relazione, "160mila studenti tra i 15 e i 19 anni riferiscono di aver consumato almeno una Nps nel corso dell’anno, pari al 6,4% della popolazione studentesca. Le Nps più consumate dai ragazzi nel corso dell’ultimo anno sono cannabinoidi sintetici (4,6%), ketamina (1,3%), oppioidi sintetici (1,3%), catinoni (0,8%) e Salvia Divinorum (0,5%)”.

Dati che sembrerebbero confermati dagli interventi messi in atto dai carabinieri nel corso di questo mese. Solo qualche giorno fa, infatti, sempre durante i controlli in Bolognina e nel parco di Villa Angeletti i militari dell'Arma avevano denunciato due persone, una in zona stazione dell'Alta velocità e una nel parco, perché trovati in possesso di alcuni grammi di ketamina.