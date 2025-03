Ketamina tra i fusilli. Arresti e maxi sequestro della droga dei rave

Sotto lo strato di fusilli c’era un condimento... stupefacente. Due chili di ketamina in cristalli, purissima, pronta per essere tagliata e smerciata. A chi fosse destrinata, lo stanno adesso approfondendo i poliziotti della IV sezione della Squadra mobile, che sabato sera, a seguito di un’attività info investigativa, hanno fermato in via Gobetti, in Bolognina, un’auto con a bordo due uomini, di 45 e 46 anni.

Il sospetto dei poliziotti, poi rivelatosi fondato, era che quella macchina, che era stata notata fare degli itinerari ‘particolari’ fosse destinata al trasporto della droga. Hanno così deciso di controllare i due uomini e perquisire, a fondo, l’auto. Il conducente è risultato incensurato, ma nella perquisizione a casa sua sono stati trovati 13mila euro e 13,19 grammi di MdMa; l’altro è invece risultato responsabile di un omicidio colposo causato mentre era alla guida sotto l’effetto di sostenze, oltre ad avere precedenti per spaccio. Gli agenti hanno preso tutte le bottiglie presenti all’interno dell’auto, per farle analizzare dalla Scientifica, convinti di trovare ketamina in forma liquida. La sorpresa invece è arrivata aprendo due pacchi di pasta, dove, ben nascosta sotto i fusilli, c’era la sostanza, custodita all’interno di involucri termosaldati. Sono quindi scattate le manette nei confronti dei due ‘corrieri’, ai quali è stato anche contestato l’ingente quantitativo, e il sequestro della sostanza, "un anestetico già da diversi anni inserito nella tabella delle droghe", come ha spiegato la dirigente della Scientifica Martina Torta.

"Si tratta di un sequestro ingentissimo", ha aggiunto il commissario capo della Squadra Mobile Giacomo Uboldi, alla guida della IV sezione. "La ketamina – ha detto – è una droga di nicchia e non si acquista per strada: solitamente chi la consuma, spesso in occasioni particolari come rave o concerti, la compra online direttamente dall’Olanda e se la fa arrivare per posta, magari sotto falso nome, in hub della logistica". L’attività della Squadra mobile non si esaurisce con il sequestro: "Proseguiremo – ha detto ancora Uboldi – per capire i canali di approviggionamento e capire dove venisse smerciata". Per i due corrieri, dopo la convalida, sono stati disposti i domiciliari: sono stati sequestrati loro anche i cellulari, per cercare di risalire alla rete di cui facevano parte.

"La ketamina è una sostanza dalla doppia faccia – spiega ancora la dirigente Torta –: nasce come anestetico in ambito medico veterinario, ma viene anche assunta per uso ‘ludico’ e può avere effetti devastanti. Può stimolare un grande senso di euforia, ma anche allucinazioni e dissociazione. Chi l’assume può perdere ad esempio la percezione del caldo/freddo, dell’asciutto/bagnato, oltre ad accentuare lo stato emotivo dell’assuntore, con il rischio dei cosiddetti ‘bad trip’".

Insapore, inodore e incolore, la ketamina è insidiosa anche perché difficile da distinguere, qualora sia diluita. "Il prezzo – dice infine Uboldi – varia moto a seconda della qualità, di quanto sia tagliata: viene venduta al grammo e il costo può variare dai 22 ai 55 euro per dose".