La proposta di Fd’I: "La schermitrice ucraina Kharlan sia cittadina onoraria, Bologna l’ha adottata"

Bologna, 30 luglio 2023 – Cittadinanza onoraria per la schermitrice ucraina Olga Kharlan. È l’idea che Fratelli d’Italia presenterà domani, con un ordine del giorno in consiglio comunale, al sindaco Matteo Lepore. L’atleta, impegnata in questi giorni nei mondiali di scherma di Milano, era stata squalificata (poi successivamente riabilitata, ndr ) per essersi rifiutata di stringere la mano all’avversaria russa Anna Smirnova al termine della gara di sciabola femminile.

"Bologna – le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna – è diventata la sua città adottiva. Il luogo che la protegge, dove, come lei stessa ha ammesso, si sente al sicuro e che le dà tutti gli strumenti per allenarsi al meglio nelle strutture della Virtus". Kharlan, nel parlare della sua decisione, ha spiegato che prima della gara aveva avuto rassicurazioni dalla Fie sul fatto di poter salutare l’avversaria solo porgendo la lama e non, come il regolamento vuole, con la stretta di mano. "Olga – continua Cavedagna – ha dimostrato l’amore per la sua patria e per il suo popolo che vengono prima di tutto. Noi ci definiamo patrioti italiani, lei è sicuramente una patriota ucraina. Crediamo che Bologna, che si è dimostrata accogliente con lei, debba valutare di proporle la cittadinanza onoraria. La nostra città l’ha abbracciata e sostenuta, potrebbero farlo anche le istituzioni".

Da qui la richiesta che verrà presentata domani al sindaco Lepore. "Saremmo contenti – conclude il capogruppo di FdI – se lei volesse accettare questa proposta. Sarebbe un abbraccio forte a Olga, al suo coraggio, all’amore per la sua patria. Le auguriamo il meglio sia nella vita che nello sport, come auguriamo il meglio alla sua nazione".