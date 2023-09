Kilometri di strada per La Fraternità

Un docufilm per raccontare Kilometri di strada. L’opera de La Fraternità sotto le e Torri compie 20 anni: era il 1992 quando i valori della cooperativa sociale cominciarono a prendere forma a Rimini, grazie all’impegno di don Oreste Benzi, di Paolo Raimonda (presidente dell’Associazione comunità Papa Giovanni XXIII) e di Valerio Giorgis. Poi la genesi di una sezione tutta bolognese nel 2003, quando apre in un piccolo locale di Ozzano la sede locale. Oggi, 20 anni dopo, l’attenzione verso i più fragili continua e diventa un docufilm realizzato con il patrocinio di Confcooperative Terre d’Emilia ed Emil Banca.

Kilometri di strada è diretto dall’attore comico Paolo Cevoli (foto) e sarà presentato martedì nella sala Cervi della Cineteca, in un evento "sold out".

"Le nostre attività sono sempre state guidate da un povero che bussa alla nostra porta – racconta Francesco Tonelli, referente de La Fraternità per Bologna –. Penso a una persona che nei primi anni della cooperativa dormiva in auto vicino la stazione e che oggi lavora con noi: completamente rinato. Storie come queste sono state la spinta a mettersi in gioco quando c’erano occasioni per aprire nuove strade che offrissero opportunità di lavoro".

Non solo il docufilm, però, perché per il 20esimo anniversario nascerà anche una nuova sede: sarà inaugurata il 5 ottobre alle 16.30, a Mercatale di Ozzano dell’Emilia, in via Galilei 24. Presenti ospiti speciali, molto seguiti sui social, come lo psicoterapeuta Luca Mazzucchelli e don Alberto Ravagnani, giovane prete-influencer con centinaia di migliaia di followers.

"Stiamo costruendo una nuova casa che sia in grado di accogliere gli ultimi – prosegue Tonelli –. Il lavoro, come dice l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi, è una risposta concreta".

"Questo progetto è un modello di quello che la cooperazione sociale sta facendo – puntualizza Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia – e di quello che può fare per Bologna".

"Emil Banca è onorata di aver sostenuto il progetto fin dalle fasi embrionali", aggiunge Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca.