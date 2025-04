Kim Knoppers al Mast sul ruolo della fotografia

Stasera alle 18,30 incontro prestigioso al Mast di via Speranza, dove sarà ospite Kim Knoppers, storica dell’arte e curatrice indipendente, per una conversazione con Urs Stahel, curatore della mostra ’Photography Grant on Industry and Work’ attualmente in corso. Il tema sarà ’Can photography save us? La fotografia in tempi di grandi cambiamenti’. Konoppers approfondisce il ruolo della fotografia oggi, in relazione al suo tradizionale potere documentaristico e all’avvento dell’Intelligenza artificiale. Ingresso gratis su prenotazione.