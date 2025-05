Il Bologna e Kimi Antonelli, abbraccio a Imola: “Ho fatto un gran tifo”. “Ti abbiamo visto in auto” / Video

Bologna, 16 maggio 2025 – Un incontro tra grandi passioni, un abbraccio tra sportivi con tanto di scambio rituale di magliette (video). Da una parte il bolognesissimo pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, che questo fine settimana esordisce a Imola nella pista di ‘casa’. Dall’altra i giocatori del Bologna freschi freschi di vittoria Coppa Italia.

Una vittoria che aveva portato proprio lo stesso Kimi (ovviamente a bordo di un’auto) nelle strade di Bologna per partecipare ai caroselli di festeggiamento (video).

Oggi, Antonelli ha salutato i giocatori in un divertente scambio di maglie. A Kimi è stata regalata la casacca del Bologna firmata da tutti i campioni, mentre il pilota Mercedes ha ricambiato con la maglietta del suo team, fra abbracci, complimenti e foto ricordo. “Oh, ho fatto un gran tifo per voi – assicura il pilota diciottenne –, complimenti e mi dispiace non avere potuto venire a Roma”. E Lollo De Silvestri sorride: “Ti abbiamo visto nei caroselli in auto, ma ti abbiamo portato un regalo”. Ed ecco lo scambio delle maglie.

La delegazione rossoblù, che assieme alla Copa Italia si è assicurata anche la partecipazione alla Europa League, guidata da mister Vincenzo Italiano e dal capitano De Silvestri ha anche visitato il paddock del Gp. Lì, la squadra, è stata accolta dal capo del Circus, Stefano Domenicali, e dal sindaco Marco Panieri. “Salutiamo tutti i bolognesi vogliamo continuare a festeggiare con loro”, le parole di De Silvestri, impegnato con i tifosi fra selfie e autografi.