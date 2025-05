Kimi Antonelli e la festa in centro:: "Che bello, la città è impazzita"

"È stato divertente, abbiamo vinto e la città è letteralmente impazzita. Io sono stato in giro, ma non fino a tardi. Mi sono divertito, mi è piaciuto". Il pilota della Formula 1 Andrea Kimi Antonelli, 18enne bolognese in forza alla Mercedes, mercoledì sera dopo il triplice fischio è sceso in strada per festeggiare la vittoria della Coppa Italia del Bologna. "Grandi ragazzi", ha detto sui social postando un video. Un giro in auto tra selfie e foto con i tanti tifosi del Bologna. E proprio nella conferenza stampa del Gran Premio dell’Emilia-Romagna che andrà in scena domenica all’Autodromo di Imola ha raccontato il suo amore per il Bologna e la sua gioia nel vedere la squadra di mister Italiano battere il Milan grazie al gol di Ndoye. Ora Bologna e il Bologna tiferanno invece per lui questo fine settimana. Perché un bolognese che trionfa a Imola sarebbe un’altra pagina storica dello sport locale alla conquista della scena mondiale.

Nicholas Masetti