Kimi Antonelli festeggia in piazza a Bologna la vittoria rossoblù: “Gioia infinita”

Imola, 15 maggio 2025 — C’è una città che tifa per lui, oltre che per la Ferrari. Per Andrea Kimi Antonelli è la prima volta su un circuito italiano da pilota di Formula 1, con tanta voglia di iniziare e far sognare i tifosi. Intanto il 18enne ha festeggiato mercoledì sera per la vittoria della Coppa Italia da parte del suo Bologna: “Ero al ristorante con i miei amici, dopo la partita abbiamo festeggiato e siamo andati in centro a Bologna a strombazzare — le sue parole — Io guidavo un’auto, altri miei amici un'altra. C’era un casino assurdo, gente piena di gioia”.

I rossoblù hanno spezzato una maledizione che durava da 51 anni, trionfando per 1-0 sul Milan. Kimi è sceso in piazza per esultare di gioia, così come hanno fatto altri tifosi speciali del club: da Cremonini a Luca Carboni, entrambi però presenti allo stadio Olimpico di Roma.

In conferenza stampa, Kimi ha detto che vivrà l’appuntamento del Santerno “dormendo nel motorhome — aggiunge — mentre stasera (giovedì 15 maggio, ndr) starà a casa perché il compleanno di mia sorella Maggie”. Non sarà un weekend semplice per Antonelli, che dovrà gestire la pressione: "Questo fine settimana sarà molto probante e mi svuoterà a livello emotivo: sarà importante gestire le enrrgie, senza sprecarle in cose inutili.

Sarà importante essere concentrati, non dovrò trovarmi in riserva prima della fine del weekend: saranno giorni doppiamente stancanti. Mi aiuterà avere persone molto abili al mio fianco, siamo tutti consapevoli che questo sarà un weekend difficile. Sarà diverso, ma molto entusiasmante: le aspettative saranno altissime, questo potrà aiutarmi a fare meglio in pista”.

Su Hamilton: “Mi ha scritto una lettera quando ho firmato, leggerla mi ha riempito il cuore: ha scritto delle parole fantastiche e tanti consigli. Ho appeso quella lettera alla parete e lì resterà: è un messaggio talmente bello che voglio leggerlo ogni giorno che entro nella mia stanza”.

In conferenza stampa ha anche parlato dell’esame di maturità: "Non sono in grado di frequentare la scuola, ma sto cercando di studiare il più possibile nei brevi momenti liberi che lascia la F1 — ha concluso —. Sto cercando di recuperare il terreno e le lezioni perse, ma non è semplice. Questo ti toglie energie e ci vuole tantissimo impegno, soprattutto alla vigilia di weekend così importanti non bisogna strafare. Ogni volta che sono a casa oppure ho tempo libero, cerco di recuperare terreno e mantenermi attivo a livello scolastico”.