La maturità di Kimi Antonelli: “Più emozionato per l'esame che per una gara di Formula 1” Il pilota della Mercedes, che frequenta la 5 G dell’Istituto Salvemini di Casalecchio, è entrato in aula per la prima prova di italiano tramite un ingresso riservato per non farlo sfilare davanti alle telecamere schierate davanti all'ingresso. La coordinatrice: “Ha sempre avuto molti impegni sportivi, però non ha mai perso di vista la scuola”