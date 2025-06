Kimi Antonelli promosso alla maturità. La festa? Dopo il Gp di Austria

Bologna, 23 giugno 2025 – Kimi Antonelli l’aveva promesso: la festa sarà tra Riccione e San Marino con gli amici, ma sarà dopo il Gp di Austria che questo fine settimana lo vedrà tornare in pista dopo lo stress dell’esame di maturità sostenuta con i compagni dell’istitito Salvemini di Casalecchio.

La buona notizia arriva proprio dal profilo del giovanissimo pilota bolognese, appena diciottenne, che ha appena conquistato la sua prima pole nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli ha infatti postato una storia con una corona di alloro sul capo e la trionfale scritta: “Promosso!”. A tenere molto a questo traguardo era anche mamma Veronica che, intervistata dal Carlino qualche giorno prima della prova, aveva sottolineato l’importanza di questo scoglio. E anche della possibilità di affrontarlo assieme ai compagni e non in una solitudine che forse avrebbe tenuto maggiormente conto dei suoi molteplici impegni. Ma non del suo essere, in fondo, un diciottenne come tanti altri. "Ha fatto sacrifici – aveva sottolineato mamma Veronica –ma è stato contento di aver frequentato la scuola e i suoi compagni. Saranno ricordi che gli resteranno sempre".

Alla prima prova scritta, quella d’italiano, aveva scelto la traccia di riflessione sul tema del "rispetto". La seconda prova era quella d’inglese che, ammette, è la sua materia preferita. E ora è stato superato anche lo scoglio dell’orale, per il quale covava qualche preoccupazione.

Per avere notizie sul voto finale bisognerà aspettare i tabelloni. "Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? Tutti e due", aveva messo in chiaro. E questo fine settimana avrà la possibilità di portare a casa almeno la seconda parte del desiderio.