Kincaid: "Il razzismo non mi ha mai fermata"

Entra nella hall dell’hotel come una turista, Jamaica Kincaid. Non è la sua prima volta a Bologna, ci era già stata negli anni Novanta. Indossa grandi occhiali da sole e la t-shirt – che ha in tante foto – con la scritta ‘Team Megan and Harry’. Si siede sul divanetto con il cappuccino in mano. Lo sorseggia e sorride, spesso, anche quando dice che se dovesse darsi un voto come scrittrice sarebbe tre su dieci. Ma Kincaid è una delle scrittrici più raffinate, potenti e viscerali, in odore di Nobel da anni. E domani, alle 17,30, è all’auditorium Enzo Biagi della biblioteca Salaborsa, per la chiusura della XVI edizione di Archivio Aperto, il festival dedicato alla riscoperta del patrimonio in pellicola privato di Home Movies. L’incontro fa parte della sezione Poetry, Diaries, Novels, che ogni anno propone un appuntamento con uno scrittore o una scrittrice che abbiano messo a fuoco il tema della parola come indagine sulle storie personali intrecciate alla storia collettiva (l’anno scorso c’era Annie Ernaux).

Kincaid, perché un voto così basso come scrittrice?

"Non rileggo mai quello che scrivo. Quando scrivo espongo davvero me stessa e a volte penso: ‘Perché lascio scoprire alla gente che tipo di persona sono davvero? Perché non tengo la bocca chiusa?’. Ma è sempre troppo tardi".

Ha detto di aver iniziato a usare uno pseudonimo perché stava cercando di prendere possesso di sé. Quando ha avuto la consapevolezza di averlo trovato?

"Non c’è un momento preciso. Ho iniziato a usarlo perché non volevo deludere i miei genitori, soprattutto mia mamma, nel caso in cui avessi sbagliato qualcosa. Avevo la libertà di poter scrivere di me stessa e di loro senza che lo sapessero".

E se qualcosa fosse andato storto, si sarebbe fermata?

"No, non lo avrei fatto. All’epoca non ero pienamente consapevole di quello che stavo facendo, non avevo sicurezze, non mi aspettavo nulla, ma sono andata avanti comunque".

A 16 anni si è trasferita a New York, faceva la ragazza alla pari, è stato un momento difficile. Quale episodio le ha lasciato lo strascico più doloroso?

"Probabilmente aver incontrato il razzismo, che ancora non conoscevo. È come se fino a quel momento avessi pensato che tutti fossero neri, anche se non lo erano (ride, ndr). Mi sono scontrata con un’America che consideravo evoluta e invece era così stupida da pensare al colore della pelle. Ma neppure questo mi ha fermato".

E come ha reagito?

"Sono diventata arrogante e sprezzante nei confronti delle persone che facevano distinzioni tra bianchi e neri".