’Kissing Gorbaciov’: epopea musicale con i CCCP

La voce di Giovanni Lindo Ferretti, che come un metronomo accompagna la raccolta nelle terre del reggiano, gli scontri del ’77 bolognese, gli operai alla catena di montaggio e il suono dei CCCP che è perfetta colonna sonora per le coreografie militari sovietiche. Una strepitosa relazione tra suono e immagini (tante di repertorio) guida il film ’Kissing Gorbaciov’ di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, produzione della bolognese Smk Factory. In tour come una band, il film arriva in città il 28 novembre al Medica per poi andare sullo schermo del Galliera dal 29 novembre al 3 dicembre. Tutto parte dal Salento, da Melpignano, nel 1988 quando alcune rock band sovietiche vengono invitate a un festival dove headliner sono CCCP-Fedeli alla linea e Litfiba: suonano per la prima volta oltre la Cortina di ferro, "il primo sbarco ufficiale della nuova armata musicale russa". Da qui inizia un viaggio di 8 giorni tra Mosca e Leningrado: l’incredibile storia di un tour tra due mondi che non sarebbero stati più gli stessi. Prima della caduta del muro di Berlino, l’ultimo ponte costruito a suon di punk, attraverso le testimonianze dei protagonisti, i racconti, gli archivi inediti e la ricostruzione di quegli incredibili giorni. Il documentario copre più di 3.500 km tra Melpignano e San Pietroburgo, passando per la rossa Emilia e Mosca. Dai ricordi (tanti racconti) e dal materiale d’archivio, il passo alla voce viva di chi c’era è breve e doveroso. In ’Kissing Gorbaciov’ sono protagonisti, e ospiti d’eccezione, i CCCP-Fedeli alla linea riuniti al completo con la storica formazione, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Guidici e Danilo Fatur.

b. c.