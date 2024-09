Kiwior resta sotto i radar. Alexsandro alla finestra

Mats Hummels (35) verso la Real Sociedad. Il padre del giocatore tedesco, a lungo inseguito dal Bologna, ha annunciato novità a breve e il fatto che suo figlio non si ritirerà. Il suo futuro, però, non sarà a Bologna. La dirigenza rossoblù non lo ha ricercato nelle ultime ore: a maggior ragione con l’infortunio di Erlic e dovendo fare i conti con un Lucumi che dovrà ritrovare la forma migliore dopo l’estate complicata dall’infortunio rimediato in nazionale, serve un giocatore pronto subito, in condizione, che non debba essere aspettato. Il rinforzo sarà probabilmente last minute: perché tra oggi e giovedì si disputeranno le ultime gare di qualificazione a Champions ed Europa League.

La caccia al rinforzo si fa frenetica, con Fenucci, Sartori e Di Vaio asserragliati a Casteldebole alle prese tra summit, telefonate e videoconferenze. Mbemba (30) è fuori dal progetto del Marsiglia di De Zerbi, ma ha un contratto in scadenza nel 2025: bisogna trovare un accordo di buonuscita, con francesi che chiedono poco meno di 10 milioni. A maggior ragione dopo il ko di Napoli, l’idea è prendere un potenziale titolare che si giochi il posto con Beukema e Lucumi, che abbia esperienza europea. E allora il Bologna non molla neppure Kiwior, a patto che l’Arsenal conceda il prestito con diritto di riscatto: c’è però da vincere le resistenze del polacco ex Spezia, che guadagna circa 2,5 milioni. E’ tutt’altro che da escludere un ritorno di fiamma per Alexsandro (25) del Lille e Niakatè (25) del Braga, in campo domani e giovedì, per capire se i due club apriranno al prestito con diritto od obbligo o caleranno le pretese rispetto agli attuali 15 milioni di costo cartellino. Novità potrebbero arrivare anche dalla Turchia, dove stasera il Galatasaray sfida lo Young Boys, che all’andata si è imposto 3-2: in caso di uscita, il Bologna potrebbe cercare di capire quali margini ci siano per arrivare a Nelsson (25), centrale nazionale danese, cercato un estate fa tanto dai rossoblù quanto dal Napoli. L’ultima pista arriva dalla Repubblica Ceca. Fotbalove ha infatti rilanciato l’interesse del Bologna per il talento dello Sparta Praga Martin Vitik, classe 2003: i 12-15 milioni di costo cartellino, la concorrenza dell’Hoffenheim e il fatto che il giocatore potrebbe aver bisogno di un periodo di ambientamento, lo rende al momento un piano B.

Marcello Giordano