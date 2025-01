Koinè in agitazione. L’azienda ribatte:: "Disponibili a discutere il nuovo accordo"

"La decisione di non prorogare ulteriormente il contratto integrativo aziendale non è stata presa con leggerezza, è stata preannunciata negli incontri con le organizzazioni sindacali che si sono svolti nei mesi scorsi ed è frutto di un’attenta analisi del contesto economico e delle sfide che l’azienda si trova ad affrontare in un mercato altamente competitivo. L’accordo precedente non rispecchia più la natura delle risorse che abitano l’azienda e non garantisce pari trattamento tra tutti i dipendenti. In questo contesto l’azienda è consapevole dell’esigenza di un nuovo accordo e ha già dato ampie disponibilità alle organizzazioni sindacali per aprire un tavolo di discussione". La precisazione arriva da Koinè Bologna Spa, una delle aziende che gestiscono in appalto il servizio di call center di Hera. Precisazione che arriva dopo l’annuncio da parte dei sindacati sullo stato di agitazione e allo sciopero di oggi e giovedì.

"Pur comprendendo le preoccupazioni sollevate dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali – prosegue l’azienda – ribadiamo che la nostra priorità è garantire la sostenibilità dell’azienda e, di conseguenza, la tutela dei posti di lavoro nel lungo periodo". Per quanto concerne il tema del lavoro agile, l’azienda sottolinea che "il modello proposto prevede una gestione equilibrata delle esigenze aziendali e personali, garantendo minimo un giorno settimanale di lavoro agile, modificabile/elevabile in base a specifiche necessità operative, dell’azienda e dei singoli dipendenti. Ci teniamo a precisare inoltre che l’azienda ha prontamente risposto alla richiesta delle organizzazioni sindacali di aprire un tavolo di discussione prima che lo stato di agitazione venisse proclamato ed è attualmente in attesa di conoscere la disponibilità delle stesse".