Kontatto, tra fiori e stile liberty. Presentata la nuova collezione

Spazio alle fantasie bucoliche e alla primavera che arriva, con qualche sfumatura di colori estivi. Kontatto, l’azienda di abbigliamento e distribuzione nata a Bologna nel 1995, lancia la sua nuova capsule collection dando grande spazio al tema floreale e avvicinandosi allo stile liberty. Creata dalla mente di Federico Ballandi, tuttora a capo dell’azienda insieme a Gianluca Goldoni e Stefano Trecchi, Kontatto è oggi un punto di riferimento, a livello italiano ma non solo, della maglieria e della distribuzione di abbigliamento femminile 100 per cento Made In Italy. Grazie all’aiuto di designer e scout di tutto il mondo, Kontatto mantiene costantemente uno sguardo verso il panorama internazionale, riadattando capi di tutto il mondo al proprio stile e realizzandoli esclusivamente con materiali Made in Italy.

La linea, intitolata ’Kontatto Garden Italy’, si ispira allo stile liberty e alle fantasie bucoliche. Sui nuovi capi in commercio spiccano temi floreali e colori primaverili, ma non manca comunque la presenza di colori pastello e colori sgargianti dai toni estivi come fucsia e limone. La nuova capsule (collezione composta da una quantità minore di capi, ndr) si suddivide in due temi differenti. Inquello principale, adatto alle cerimonie, si nota un’impronta sofisticata e moderna. Nuove forme e linee morbide che si uniscono ai colori della cerimonia per un risultato elegante. Il secondo tema, invece, riguarda capi da indossare nel quotidiano e aggiunge un tocco attuale a tessuti leggeri per un look totalmente estivo. Nella collezione, i look femminili divengono un omaggio alla primavera da completare con fiori e fiocchi per seguire le tendenze del momento.