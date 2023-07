Kristina uccisa in casa La richiesta della Procura "È stato l’ex fidanzato, condannatelo a 30 anni"

di Chiara Caravelli

Trent’anni per Giuseppe Cappello. È questa la richiesta del procuratore aggiunto Francesco Caleca per il fidanzato quarantacinquenne di Kristina Gallo, la giovane mamma di 27 anni trovata morta il 26 marzo del 2019 nel suo appartamento di via Andrea da Faenza, in Bolognina. Lo scorso luglio Cappello finì in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dallo stalking, ma alla fine del 2022 il giudice accolse l’istanza di attenuazione della misura cautelare presentata dalla difesa: da quel momento il 45enne si trova ai domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico. Ieri, nell’aula bunker della Dozza, durante la discussione del processo con rito abbreviato davanti al gup Sandro Pecorella, ha preso la parola il pm Caleca con la sua arringa finale. La richiesta a trent’anni di reclusione al posto dell’ergastolo per Cappello è arrivata proprio in virtù del rito abbreviato che presuppone uno sconto di pena.

Dopo il procuratore aggiunto, hanno preso parola i difensori di parte civile per la famiglia – si sono costituiti i genitori e il fratello di Kristina e la sua figlioletta di 11 anni – gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Francesco Cardile, la legale Barbara Iannuccelli per l’associazione che tutela le vittime di stalking ’La caramella buona’ e infine i difensori dell’imputato, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandra Di Gianvincenzo. Tutto rimandato, quindi, a oggi pomeriggio per le repliche e la sentenza.

"Aspettiamo – le parole dell’avvocato Bordoni – la sentenza. La tesi accusatoria è una tesi possibile, ma a mio avviso non suffragata né dalla logica né dall’evidenza probatoria scientifica". Per gli avvocati che assistono la famiglia, "è stata un’udienza faticosa. Abbiamo parlato molto, così come la difesa dell’imputato. Come parti civili abbiamo svolto il nostro lavoro in un processo difficile, ma prima di pronunciarci aspetteremo la sentenza".

La vicenda inizia alla fine di marzo di quattro anni fa, quando la giovane mamma viene trovata senza vita nella sua abitazione di via Andrea da Faenza, zona Bolognina. A fare la macabra scoperta fu il fratello, molto legato alla giovane mamma, preoccupato perché non sentiva Kristina da qualche giorno. Il cadavere è nudo, pancia all’aria, in una posizione ritenuta fin dal primo momento molto strana: una parte sotto il letto, l’altra invece fuori.

Secondo l’autopsia dell’epoca, la donna sarebbe morta da 5-6 giorni, ciò è dimostrato anche dal principio di decomposizione del volto, accelerato dai raggi del sole provenienti dalla finestra della stanza dov’è stato trovato il cadavere della giovane mamma. Per il medico legale si tratterebbe di morte naturale, così il caso prende la strada della richiesta di archiviazione. Ma la famiglia di Kristina Gallo non ci sta, impugna l’atto della Procura sulla base di una consulenza di parte che non esclude l’asfissia meccanica per occlusione delle vie aeree. Kristina, quindi, potrebbe essere stata soffocata. Il gip accoglie la richiesta e dispone nuovi accertamenti.

A ribaltare le conclusioni della prima perizia autoptica sono quindi arrivati gli esiti della consulenza tecnica affidata a Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone: la posizione in cui era stato trovato il corpo non poteva essere quella in cui la giovane mamma era morta. Sul reggiseno e sulle mutandine c’erano tracce di tre Dna diversi: della vittima e dell’indagato in quantità consistente e un terzo maschile ritenuto non significativo. Poi la presenza del Dna di Cappello sotto le unghie della vittima.

Alla fine dell’anno scorso arriva la richiesta di rinvio a giudizio per Cappello: secondo la Procura la ragazza era stata minacciata, picchiata, soggiogata, privata di contatti liberi con familiari e figlia o di indossare vestiti "che ne esaltassero la femminilità". In tutti questi anni, però, Cappello si è sempre dichiarato innocente. In una delle ultime udienze, ad aprile di quest’anno, il faccia a faccia tra i consulenti nominati dalle parti per far luce sulla verità della morte di Kristina Gallo. Oggi pomeriggio si torna in aula alla Dozza per la decisione del giudice.