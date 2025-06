La 1000 Miglia, museo viaggiante. San Lazzaro attende la prima tappa

Ci sono tanti numeri quando si parla di 1000 Miglia. Quattrocento equipaggi, di cui 127 di epoca anteriore alla guerra, provenienti da 29 nazioni. Ci sono 1.900 chilometri, 30 comuni attraversati. Ma ci sono anche tante emozioni, un pizzico di nostalgia. Ma soprattutto c’è un fascino senza tempo che, quasi da un secolo (la ricorrenza precisa sarà nel 2027), rende questa competizione "la corsa più bella del mondo". Ecco uno dei segreti di quel "museo viaggiante" – come diceva Enzo Ferrari – che torna dal 17 al 21 giugno e, per il secondo anno consecutivo, attraverserà San Lazzaro.

La carovana ripercorre l’originale percorso ’a otto’ e partirà da Brescia, dunque, per attraversare Desenzano del Garda, Sirmione, Versona, Bovolone e Ferrara. Dopo il passaggio a San Lazzaro, la seconda tappa del 18 giugno prevede l’arrivo a Roma attraverso il passo della Raticosa, mentre la terza, giovedì 19, vedrà arrivare le vetture fino a Cervia-Milano Marittima. Dall’Adriatico, poi inizia l’affascinante coast-to-coast fino al Tirreno, venerdì 20. Gran finale, sabato 21 giugno, con l’ultima tappa da Parma a Brescia. Una bella cavalcata per gli equipaggi, in arrivo da Paesi come Olanda, Gran Bretagna, Usa.

Per quanto riguarda i dettagli della tappa locale, la carovana ’entrerà’ da via Fratelli Canova, per poi passare in via Repubblica e concludersi nell’area del mercato, dove avverrà il controllo orario ufficiale. Le auto si sposteranno lungo via San Lazzaro per poi arrivare in piazza Bracci (le prime vetture sono attese verso le 20). Il giorno dopo, mercoledì 18 giugno, tutti i bolidi si sposteranno alla volta di Roma per la seconda tappa, attraversando viale Europa: da qui passeranno sulla tangenziale Nord, viale Cavina, viale Lungosavena e via del Dazio, per poi immettersi sulla SS65 in direzione Futa. E Prato. Sarà presente anche l’associazione Donatorinati della polizia, con una speciale Lamborghini per sensibilizzare sulla donazione del sangue.

Saranno 127 gli esemplari anteguerra che prenderanno parte alla quarantatreesima rievocazione della Freccia Rossa, 78, invece, quelli che corsero la gara di velocità storica fra il 1927 e il 1957. Assieme alle prestigiose flotte di Ferrari (17), Bugatti (10) e Bentley (8), spiccano ben 18 Alfa Romeo anteguerra. Presente anche un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special, assieme a una Aston Martin DB 3 e due Porsche 550 Spyder RS. La festa dunque si avvicina, così come la corsa che, come ha detto la presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini, è un viaggio non solo fisico, ma anche metaforico".

Letizia Gamberini