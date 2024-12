La ‘1979 Investimenti’ fa spesa. Acquisita l’azienda friulana Odibi

La 1979 Investimenti srl di Roberto Tunioli ha chiuso l’acquisto della Odibi di Maniago (Pordenone). Quest’ultima, è un’azienda friulana che nel 2024 ha raggiunto il fatturato di 7,5 milioni di euro ed è specializzata nel settore dei dpi (dispositivi di protezione individuale) con un perfezionamento nel mondo dei guanti da lavoro. Un’acquisizione, quella della holding dell’imprenditore bolognese, che "ben si inserisce nella nostra visione di dotare gli artigiani di prodotti che consentano loro di fare il loro lavoro in estrema sicurezza. Così, abbiamo deciso di conseguire questo marchio storico del nostro Paese, che sviluppa un’offerta specifica di guanti per il mondo del lavoro", dice Tunioli.

Dopo quasi due decenni alla guida di Datalogic Spa, Tunioli è stato premiato per la spinta imprenditoriale nel campo dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo internazionale, e nel novembre 2006 è stato vincitore nazionale della 10° edizione italiana del premio ‘Imprenditore dell’anno’ che viene attribuito ai capitani di impresa che si sono distinti per talento, intraprendenza e impegno.

Sotto la sua guida, Datalogic è passata da circa 40 milioni di euro di fatturato nel 1993 a oltre 400 milioni nel 2008. La capitalizzazione, invece, è cresciuta del 125 per cento, da 177 milioni di euro a circa 400 milioni di euro nel 2008. Dal 2011 ricopre il ruolo di amministratore delegato della modenese Fervi spa. Dall’altro lato, invece, c’è la Odibi srl, dal nome del suo "lungimirante fondatore", come lo definisce Tonioli, l’imprenditore Orlando Di Bon, ed è attiva in tutta Italia da più di tre decenni, con una decina di dipendenti e oltre 2500 clienti di primo livello e fornitori tra i principali del Paese.

"È una filiera ben organizzata e senza dubbio interessante per il futuro. Ha chiuso in positivo il 2024 e ci sono tutti i presupposti per mantenere questo ‘trend’ anche nel corso del 2025", chiude Tunioli. La filiale, sarà guidata da Matteo Tunioli, figlio di Roberto e nuovo amministratore delegato della Odibi. Al suo fianco una serie di collaboratori "con alle spalle anni di esperienza", specifica Tunioli, che affiancheranno l’amministratore delegato nello sviluppo dell’azienda.

Giovanni Di Caprio