La 3Tre di sci passa in città. E incontra Tomba

La più antica gara di Coppa del Mondo di Sci alpino in Italia, la mitica 3Tre di Madonna di Campiglio, è passata da Bologna, nell’iconica Casa Museo Renzo Savini. Il viaggio di avvicinamento all’evento del 22 dicembre, ha infatti toccato ieri l’altro Bologna partendo dalla Casa Museo dell’indimenticato collezionista-artista, oltre che grande amante dello sci. È stata l’occasione per raccontare retroscena e aneddoti delle edizioni passate, in compagnia del comitato organizzatore della 3Tre e dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, poi di storici, giornalisti e atleti tra cui i tre ori olimpici italiani dello slalom: Piero Gros (Innsbruck 1976), Alberto Tomba (Calgary 1988) e Giuliano Razzoli (Vancouver 2010). Presente Ivano Edalini, vincitore sul Canalone Miramonti nel 1986. "Un incontro speciale – così Tullio Serafini, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio –, di buon auspicio per la prossima stagione".