La afferrano mentre si lancia dal ponte

Si era avvicinata al ponte del Viale della Stazione, nel Comune di Alto Reno Terme, con l’intenzione di lanciarsi e togliersi la vita, ma è stata salvata dal repentino intervento dei carabinieri.

È successo nel primo pomeriggio di lunedì scorso, intorno alle 15, quando i militari del Radiomobile di Vergato sono intervenuti in aiuto di una donna italiana sulla quarantina che stava tentando il suicidio. "Voglio ammazzarmi! La voglio fare finita! Mi butto!" sono alcune delle frasi pronunciate dalla donna poco prima di lanciarsi di sotto. I carabinieri, che in quel momento stavano transitando sul ponte, vedendo la scena sono scesi velocemente dall’auto per prestarle soccorso. Un intervento provvidenziale poiché la donna è stata bloccata per le braccia un attimo prima del salto che le sarebbe stato fatale.

Una volta fermata, è stata adagiata sul marciapiede dove è crollata in una crisi di pianto. Non è chiaro quale sia il motivo alla base dell’estremo gesto, forse problemi economici, di salute o sentimentali. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure alla quarantenne che successivamente, in uno stato di forte choc e visibilmente spaventata, è stata trasportata in una struttura sanitaria.

Si tratta del terzo tentativo di suicidio in un mese e mezzo tra Bologna e provincia. A fine settembre, i carabinieri avevano salvato una ragazzina di 15 anni che aveva tentato di togliersi la vita gettandosi dal ponte di via Dozza, al confine con San Lazzaro. In quell’occasione, la giovanissima, poco prima di compiere l’estremo gesto, aveva inviato un sms a un’amica comunicandole le sue intenzioni: quest’ultima, senza perdere tempo, aveva allertato il padre della quindicenne che a sua volta aveva chiamato il 112. I militari si erano buttati in acqua riuscendo a metterla in salvo in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’altro episodio, invece, è avvenuto nelle scorse settimane a Malalbergo: anche in questo caso la protagonista è una minorenne. Nello specifico, la giovane, una diciassettenne, aveva già scavalcato il parapetto del ponte sul fiume Reno, sulla Porrettana, per farla finita dopo una delusione d’amore. È stato un’automobilista, in transito su quel tratto di strada, a chiamare immediatamente i carabinieri che, intervenuti sul posto, sono riusciti a farle desistere salvandole la vita.

Chiara Caravelli